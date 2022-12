12.500 besuchten Ybbsitzer Schmiedeweihnacht

„Endlich wieder eine Schmiedeweihnacht wie früher!“ Das war der Tenor von Besuchern und Ausstellern am vergangenen Wochenende in Ybbsitz. Rechtzeitig hatte der Wettergott den Markt in winterliches Weiß getaucht. 12.500 Gäste kamen an den beiden Tagen nach Ybbsitz, um echtes Kunsthandwerk zu bestaunen und einzukaufen.

„Unsere Schmiedeweihnacht ist so beliebt, weil wir einerseits ein weitläufiges Gelände anbieten und andererseits ein hoher Qualitätsstandard in einzigartigem Ambiente angeboten wird“, verrät Bürgermeister das Rezept für den Erfolg des Marktes.

Ebenfalls einzigartig ist, dass über beide Tage 70 Schmiede aus acht Nationen am Marktplatz hämmerten und dabei Kunstwerke für den Gestaltungswettbewerb „Impression“ schufen. „Das Pochen der Hämmer, der Schein des Feuers aus den Essen und das Schnaufen der Lufthämmer sind Publikumsmagnete“, sagt Lueger.

Zur Eröffnung am Samstagmorgen waren Abgeordnete aus Nationalrat und Landtag sowie ein halbes Dutzend Bürgermeister aus der Region angereist. Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Bürgermeister Holger Werkmeister aus der deutschen Partnergemeinde Langenstein eröffneten beim Klang des Schülerchors den Markt.

Begeistert zeigten sich am Sonntagabend die Aussteller. „Ich bin mit dem Geschäft zufrieden. Ich fahre jedes Jahr nur zu einem einzigen Adventmarkt und das ist Ybbsitz. Denn hier stimmt alles“, sagte Eva Haimberger aus Amstetten, die schon zum 14. Mal in Ybbsitz ihre Glaskunst anbietet.

