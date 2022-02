Kematen: Auszeichnung für Thomas Hausberger

Der Kematner Thomas Hausberger wurde kürzlich mit einer „Promotio sub auspiciis Praesidentis rei publicae“, also einer Promotion unter den Auspizien des Bundespräsidenten, ausgezeichnet. Dies ist die höchste Auszeichnung für im Studium erbrachte Leistungen, die in Österreich vorgesehen ist. Die Voraussetzungen dafür sind hoch: Die gesamte Oberstufe einer höheren Schule und die Matura müssen mit Auszeichnung absolviert, sämtliche Fächergruppen im Studium, die Diplomarbeit, die Dissertation, alle Abschlussprüfungen und das Rigorosum mit „Sehr gut“ benotet werden. Schon im Vorjahr wurde Hausbergers Doktorarbeit mit dem Titel „Nonlinear High-Speed Model Predictive Control with Long Prediction Horizons for Power Converter Systems“ an der TU Wien mit einem „Sehr gut“ benotet – damit war die letzte Hürde für die Promotio sub auspiciis Praesidentis genommen. Der Fokus der Dissertation lag auf der hochdynamischen Regelung von AC/DC- und DC/DC-Konvertern, die essenzielle Elemente für elektrische Antriebsstränge von Fahrzeugen, Industrie- oder Photovoltaik- und Windkraftanlagen sind.

Bereits als Jugendlicher begann sich Hausberger für sein jetziges Spezialgebiet zu inte ressieren, wie er erzählt: „Mein Interesse für Technik war, soweit ich mich zurückerinnern kann, schon immer sehr stark ausgeprägt. Speziell die Elektrizität hatte für mich als 14-Jähriger etwas Mysteriöses. Mit dem Eintritt in die HTL Waidhofen wurde die Elektrotechnik immer klarer und faszinierender für mich und ist heute meine Passion.“ Seine Zeit an der TU Wien begann mit dem Bachelorstudium Elektrotechnik und Informationstechnik. Nach Abschluss des Masterstudiums Energie- und Automatisierungstechnik und der Diplomarbeit begann er 2017 sein Doktoratsstudium der Technischen Wissenschaften Elektrotechnik.

Mit Neugierde und Zielstrebigkeit zum Erfolg

„Meine Neugierde, Genauigkeit, Zielstrebigkeit und auch mein Bestreben, Herausforderungen bestmöglich zu meistern, waren sicher sehr gute Attribute für das erfolgreiche Elektrotechnikstudium“, meint Hausberger zu seinem hervorragenden Studienerfolg. Während des Doktoratsstudiums war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Automatisierungs- und Regelungstechnik an der TU Wien tätig. Seit 2021 arbeitet er nun als Entwicklungsingenieur für elektrische Antriebsstränge bei der Voith Turbo Austria GmbH in St. Pölten. Er hat bereits drei Patente angemeldet und ist Autor und Co-Autor von sieben wissenschaftlichen Publikationen. Auf die Frage nach den persönlichen Highlights seiner bisherigen Karriere betont der Wissenschaftler vor allem die Zusammenarbeit und den Austausch mit anderen Menschen: „Neben meinen bisherigen drei Patenten kann ich vor allem das Kennenlernen und Zusammenarbeiten mit interessanten, motivierten, weltoffenen, aufgeschlossenen und inspirierenden Menschen als bisherige Höhepunkte anführen.“ Auch für seine zukünftige Laufbahn zeigt sich Hausberger motiviert: „Neben privaten Vorhaben ist es mir auch in Zukunft weiterhin ein Anliegen, sehr eng mit dem wissenschaftlichen Umfeld verbunden zu bleiben, Neues zu entwickeln und zu entdecken und vielleicht auch die Grenzen des technisch Machbaren ein Stück weit zu versetzen.“

Neben Job und Studium fand der junge Kematner auch immer Zeit für seine Freundin, die Familie und Freunde. Er liebt es zu reisen, mag Tischtennis und Degenfechten und widmet sich in seiner Freizeit dem Bau eines Kleinstwasserkraftwerks auf Basis eines Wasserrades. „Der Bau diese Kraftwerks hat für mich etwas Nos talgisches und Entspannendes“, lacht Hausberger. „Sobald es fertiggestellt ist, soll es einen sehr kleinen Beitrag zur grünen Energiewende darstellen.“

