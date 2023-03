Eisenstraße: Suppe löffeln für den guten Zweck

Die Katholische Frauenbewegung (kfb) unterstützt mit ihrer jährlichen Fastensuppenaktion 70 Projekte auf der ganzen Welt. Am 27. Februar luden die Frauen der kfb Waidhofen zu einem Treffen mit einer Projektpartnerin aus den Philippinen ein.

Norie Sialana-Elento vom Projekt Mindanao Migrant Center in Davao erzählte über ihre Arbeit für und mit Frauen und ihren Familien auf dem krisengebeutelten Inselstaat. Vielen Frauen bleibt keine andere Wahl, als im Ausland als Haushaltshilfe oder in der Pflege Geld zu verdienen, um ihren Kindern eine Schulbildung und gute Versorgung zu ermöglichen.

Die Mitglieder des Mindanao Migrant Centers unterstützen die oft zurückgelassenen Kinder, indem sie Gruppentreffen sowie pädagogische und psychologische Betreuung anbieten. Aber auch zurückkehrende Arbeiterinnen werden nach Gewalterfahrungen oder Ausbeutung unterstützt, um wieder Fuß fassen zu können. Weiters versuchen die Projektpartnerinnen politisch Druck auszuüben, damit sich die Lebens- und Verdienstchancen im eigenen Land verbessern.

Die Frauen der Katholischen Frauenbewegung kochen an den kommenden Wochenenden wieder Suppen und bieten diese in Gläsern oder direkt zum Verzehr in den Pfarren nach den von ihnen gestalteten Gottesdiensten an. Sie bitten dafür um großzügige Spenden für Projekte in der ganzen Welt, wo Hilfe dringend nötig ist, wie z. B. auf den Philippinen.

Fastensuppen-Aktionen in den Pfarren:

Allhartsberg: Samstag, 18. März, ab 19 Uhr und Sonntag, 19. März, ab 8.30 Uhr

Konradsheim: Sonntag, 19. März, ab 8.30 Uhr und ab 10 Uhr

Ybbsitz: Sonntag, 26. März, 10–13 Uhr, Haus der Begegnung

Spendenkonto: Aktion Familienfasttag der Katholischen Frauenbewegung Österreichs, IBAN: AT83 2011 1800 8086 0000, BIC: GIBAATWWXXX

