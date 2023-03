Suppe essen und Gutes tun

Gutes Tun und sich dabei verwöhnen lassen, das war am vorvergangenen Sonntag in St. Leonhard am Walde ganz einfach. Die Mitglieder der Katholischen Frauenbewegung St. Leonhard luden im Anschluss an die heilige Messe zum Fastensuppen-Essen ins Vereinshaus. Die Pfarrbevölkerung folgte der Einladung gerne und so blieb an diesem Sonntag wohl der Großteil der Küchen kalt, weil sich die Bevölkerung mit allerhand guten Suppen der fleißigen Suppenköchinnen verwöhnen ließ.

