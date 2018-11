Mehr als 16 Tage lang wird vor dem Magistrat in Waidhofen nun eine blaue Fahne wehen. Eine Fahne, die am Freitag gehisst wurde und die auf ein heikles Thema aufmerksam machen will: Gewalt an Frauen und Mädchen. „Gewalt an Frauen geht uns alle an“, sagte Stadträtin Beatrix Cmolik bei der Kundgebung am vergangenen Freitag.

Jedes Jahr starten am 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt, die „16 Tage gegen Gewalt“, in denen man weltweit mit Aktionen auf das nicht verklingende Problem der Gewalt an Frauen und Mädchen aufmerksam macht. Beschlossen werden ebendiese 16 Tage am 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte. Während das Frauenhaus in Amstetten bereits seit mehreren Jahren eine Flagge als sichtbares Zeichen gegen Gewalt hisst, wurde diese Aktion in Waidhofen heuer zum ersten Mal durchgeführt.

Auch die Kundgebung in Waidhofen wurde von Christa Mayr und Heidrun Krejci vom Frauenhaus Amstetten initiiert, die mit ihrem Anliegen, auch im Ybbstal eine derartige Aktion durchzuführen, an Beatrix Cmolik herangetreten sind. Bei der Waidhofner Stadträtin stießen sie sofort auf ein offenes Ohr. „Gewalt an Frauen ist nach wie vor ein großes Problem“, meinte Cmolik. „Es braucht Anlaufstellen für Frauen und Bewusstseinsbildung in der Gesellschaft, um Frauen ein gewalt- und angstfreies Leben zu ermöglichen.“

„Das Gewaltschutzgesetz ist nur die Behandlung eines Symptoms. Das Ziel, das es zu verfolgen gilt, ist ein komplett gewaltfreies Leben.“Katharina Bahr, SPÖ & UA

Dass Gewalt an Frauen nach wie vor ein Problem in der Gesellschaft ist, zeigen etwa die Zahlen vom Frauenhaus Amstetten, die Christa Mayr und Heidrun Krejci präsentierten: Vor 27 Jahren wurde in Amstetten das Frauenhaus eröffnet, seither haben über 2.000 Frauen und Kinder dort Schutz vor häuslicher Gewalt gesucht. „Wir wollen die Frauen, die bei uns Hilfe suchen, dabei unterstützen, den Weg in ein gewaltfreies Leben zu gehen“, meinte Mayr.

Die Formen der Gewalt sind dabei vielfältig – sie reichen von physischer Gewalt über sexuelle Nötigung bis hin zu seelischen Verwundungen. „Gewalt kennt keine sozialen und gesellschaftlichen Grenzen. Jede fünfte Frau ist schon von körperlicher oder sexueller Gewalt betroffen gewesen, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch um ein Vielfaches höher“, sagte Katharina Bahr von der Gemeinderatsfraktion SPÖ & UA in ihrer Rede.

Ein erster Schritt in die richtige Richtung sei etwa das Gewaltschutzgesetz gewesen, das 1997 in Kraft trat. Dieses ermöglicht es Opfern von häuslicher Gewalt, in der vertrauten Umgebung bleiben zu können, während die gewalttätige Person die gemeinsame Wohnung verlassen muss. „Dieses Gesetz ist dennoch nur die Behandlung eines Symptoms“, sagte Bahr. „Das Ziel, das es zu verfolgen gilt, ist ein komplett gewaltfreies Leben.“

„Gewalt darf nicht als etwas Privates gelten“

Auch Anna Sonnleitner vom Gewaltschutzzentrum Niederösterreich zeigte in ihrer Rede, dass häusliche Gewalt nach wie vor ein großes Thema ist, das nicht totgeschwiegen werden darf. Alleine im Bezirk Amstetten wurden, laut Tätigkeitsbericht des Gewaltschutzzentrums NÖ, im Jahr 2017 71 Betretungsverbote verhängt, in Waidhofen waren es sechs. „Um gegen Gewalt ankämpfen zu können, braucht es Kooperationsbereitschaft zwischen staatlichen und nicht-staatlichen Einrichtungen“, sagte Sonnleitner. „Gewalt darf nicht nur als etwas Privates gelten.“