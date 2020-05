Mehrere mysteriöse Kunstwerke in der Natur lösten bei den Ybbstalern in den vergangenen Wochen einiges an Rätselraten aus. Wer war der unbekannte Künstler, der diese Werke geschaffen hatte? Was drücken die Werke, die plötzlich, von einem Tag auf den nächsten mitten in der Natur auftauchten, aus? Die NÖN konnte das Geheimnis lüften: Die Kunstwerke entstammen der Feder – oder, genauer: der Spraydose – des jungen Waidhofner Künstlers Pascal Gruber alias „RoxS“.

Die Aktionskunst „Durchblick“ soll die Menschen, nachdem sie coronabedingt viel Zeit in den eigenen vier Wänden verbracht haben, „wieder an ihre Wurzeln erinnern“, sagt RoxS. „Ich wollte ins Gedächtnis rufen, wie wichtig die Naturverbundenheit und das Durchatmen an der frischen Luft sind, und den Menschen symbolisch zeigen, wie schön es ist, frei zu sein.“ Insgesamt schuf der 25-jährige Künstler drei Kunstwerke – am Ybbstalradweg gegenüber der Firma Bene, am Buchenberg in der Nähe des Baumhotels und am Arzberg beim Birkenweg – und installierte diese innerhalb von drei Tagen. Mittlerweile wurden alle drei Werke wieder entfernt und ordnungsgemäß entsorgt.

„Um die Leute wirklich neugierig zu machen, musste ich unerkannt bleiben, denn erst Mystik weckt den Reiz der Neugierde.“Pascal Gruber alias „RoxS“

Auch wenn die Kunstwerke innerhalb weniger Tage installiert wurden, bedurfte das Projekt einiger Vorlaufzeit. „Ich habe zuhause genau die Rahmenbedingungen geplant – also überlegt, wo die Locations sein müssen und wann der Höhepunkt des Projekts stattfinden soll, um möglichst viele Leute zu erreichen“, erzählt Gruber. Der Termin für das Projekt wurde dann auf den 1. Mai gelegt – „ein Tag, an dem die meisten Menschen Zeit haben und raus in die Natur gehen.“

Die drei Kunstwerke wurden von RoxS zuhause skizziert und dann direkt im Wald auf eine Stretchfolie aufgesprayt. „Dazu musste ich die Utensilien in den Tagen vor dem 1. Mai in die Wälder bringen – unerkannt und ohne viel Aufsehen zu erregen“, sagt RoxS. Eine „Nacht-und-Nebel-Aktion“ kam für ihn nicht infrage. „Das hätte zu viel Aufsehen erregt. Wenn mich in der Nacht jemand mit Spraydosen gesehen hätte, wäre binnen Minuten die Polizei vor Ort gewesen“, sagt Gruber.

„Wollte Werke für sich selbst sprechen lassen“

Daher war klar, dass die Aktion tagsüber stattfinden musste – auch auf die Gefahr hin, entdeckt zu werden. Denn unerkannt zu bleiben war ein wesentlicher Bestandteil der Kunstaktion „Durchblick“. „Ich wollte die Werke für sich selbst sprechen lassen, ohne einen Künstlernamen dahinter“, erklärt der ausgebildete Sozialpädagoge.

„Es gibt so viele wunderbare Bilder, die aber aufgrund des fehlenden Bekanntheitsgrades etwas untergehen, im Vergleich zu Bildern von namhaften Künstlern. Um die Leute wirklich neugierig zu machen, musste ich unerkannt bleiben, denn erst Spannung und Mystik weckt den Reiz der Neugierde.“ Und der Plan ging auf. Schon in der Vorwoche erreichten die NÖN viele Fotos der Kunstwerke dieses „unbekannten Künstlers“ und auch bei Pascal Gruber und seiner Familie gingen zahlreiche Anfragen ein, ob er hinter den „mysteriösen Bildern im Wald“ stehe. Die Resonanz auf die Aktion war durchwegs positiv. „Ich dachte nicht, dass das Ganze so große Dimensionen annimmt und bei den Leuten so viel Neugierde weckt“, freut sich der Künstler.

Dass sich RoxS dafür entschieden hat, im Rahmen seiner Aktionskunst Gesichter abzubilden, kommt nicht von ungefähr: „Jedes Gesicht erzählt seine eigene Geschichte und wird im Betrachter andere Gefühle auslösen. Die Bilder sollen den Menschen emotional bewegen“, sagt der Künstler. „Dazu ist es wichtig, die Gesichter nicht nur oberflächlich zu betrachten. Denn erst durch genaues Hinsehen sieht man die ganze Schönheit und man erkennt, dass sich hinter dem eigentlichen Werk eine ganze Welt offenbart. Dies ist auch sehr gut auf die Menschen übertragbar: Wir müssen uns wieder die Zeit nehmen, uns gegenseitig besser kennenzulernen und auch hinter die Fassaden zu blicken.“

Das Kunstprojekt „Durchblick“ ist nicht die erste Aktion, mit der Pascal Gruber auf sich aufmerksam macht – und auch gewiss nicht die letzte. Im Jahr 2018 verpasste er Waidhofen eine eigene Skyline – ein Graffiti auf der Mauer in der Lewaldkurve. Auch am Beta-Campus, im Jugendzentrum Bagger oder im Alpenstadion sowie außerhalb Waidhofens verwirklichte RoxS Projekte. Weitere Werke können unter anderem auf seiner Instagram-Seite „roxs_love“ bewundert werden.

Doch auch seinen Vorhaben machte die Coronakrise einen Strich durch die Rechnung. „Ich hatte ein Projekt in der Schweiz in Planung und wäre nach New York geflogen, wo ich mich auf der ‚Wall of Fame‘ verewigt hätte. Das muss jetzt wohl alles noch etwas warten“, sagt Gruber. „Die Krise hat die bildende Kunst generell ins Dunkle gestellt. Ich hoffe, dass ich sie aber mit meiner Aktion wieder ein bisschen mehr ins Rampenlicht bringen konnte.“