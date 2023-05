Hoher Markt in Waidhofen an der Ybbs im Zeichen der Gesundheit

Unter dem Motto „Fit und gesund in den Frühling“ präsentierten sich unterschiedliche Vereine, Institutionen und private Initiativen am vergangenen Samstag in der Waidhofner Fußgängerzone und thematisierten alles, was sich positiv auf das menschliche Wohlbefinden auswirkt. Ob Sport, Ernährung, Enstpannung oder Medizin: An diesem Vormittag konnte man am Hohen Markt über 20 Infostände besuchen und Informatives erfahren.

Gartentipps und Pflanzentauschmarkt

Stadtgärtner Jan Michael Fabian und „Naturim Garten“-Experte Bernhard Haidler gaben wertvolle Tipps rund um das Thema Garteln. Zumdem wurde wieder zum Pflanzentauschmarkt geladen, wo überschüssige Setzlinge oder Samen getauscht werden konnten.

Die „Gesunde Gemeinde“ kochte eine gesunde Suppe für die Besucherinnen und Besucher auf. Die musikalische Untermalung übernahmen die Ensembles „6erlei Musi“ und „s'viera Gspaunn“. Unter den anwesenden Gästen befanden sich auch Bürgermeister Werner Krammer und die Arbeitskreisleiterin der Gesunden Gemeinde, Julia Winkler.

