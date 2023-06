Waidhofen an der Ybbs nimmt an NÖ Gemeindechallenge teil

Ganz egal, ob man gerne läuft, mit den Inlineskates unterwegs ist, in die Pedale des Fahrrads tritt oder am liebsten einfach nur wandert – von 1. Juli bis 30. September zählt wieder jede Minute Bewegung in der freien Natur. In dieser Zeit sucht SPORTLAND Niederösterreich in Kooperation mit spusu, den beiden NÖ-Gemeindevertreterverbänden sowie Sodexo mit der NÖ Gemeindechallenge die aktivsten Orte Niederösterreichs. Auch die Stadt Waidhofen beteiligt sich wieder an der Challenge. Jede Waidhofnerin und jeder Waidhofner kann mitmachen und Bewegungsminuten für die eigene Gemeinde sammeln.

„Als ‚Gesunde Gemeinde‘ sind wir bei der ‚NÖ Gemeindechallenge 2023‘ wieder mit dabei. Sammeln wir gemeinsam Minuten für unsere Stadt und tun wir gleichzeitig unserer Gesundheit etwas Gutes!“, ruft Julia Winkler, Arbeitskreisleiterin der „Gesunden Gemeinde“, zum Mitmachen auf.

Die Anmeldung ist direkt in der „spusu Sport“-App oder unter www.noechallenge.at möglich.