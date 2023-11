Jugendliche entzünden Kerzen am städtischen Friedhof in Waidhofen/Ybbs

Zu Allerheiligen leuchten am Friedhof viele Lichter. Zum Gedenken an die Verstorbenen stellen die Hinterbliebenen Kerzen auf die Gräber ihrer Liebsten. Aber es gibt auch Gräber, bei denen bleibt es finster. Vielleicht, weil es keinen mehr gibt, der an den Verstorbenen, die Verstorbene denkt, oder weil es aus anderen Gründen nicht möglich ist, ein Grablicht zu entzünden.

Die Mitglieder der Katholischen Jugend sammelten für die Aktion in der Pfarre Grablicht-Spenden. Foto: Pfarre Waidhofen/Ybbs

Die Katholische Jugend der Pfarre Waidhofen/Ybbs hat sich dieses Jahr das Ziel gesetzt, dass auf allen Gräbern am Waidhofner Friedhof ein Licht leuchtet. Dafür wurden vor Allerheiligen in der Kirche Grablicht-Spenden gesammelt und auch gerne gegeben. Die 170 Kerzen verteilten die Jugendlichen dann am 1. November am Friedhof. So will die Jugend gemeinsam mit der Pfarrgemeinde ein sichtbares Zeichen setzen, dass sie aller Verstorbenen gedenken und für sie beten.