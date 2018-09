Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ist die junge Braut – die nach dem Vorfall ins Krankenhaus in Linz geflogen worden war – am Montagabend ihren schweren Verletzungen (sie hatte sich schwere Kopf- und Thorax-Verletzungen zugezogen) erlegen.

