Bürgermeister Anton Kasser: Auch bei uns war das ein Thema, keine Frage. Wenn etwas 20 Jahre lang so ist und dann umgestellt wird, dann ist das natürlich eine Veränderung. Die Säcke werden überall liegen und stinken, hieß es. Einen Monat hat es gedauert, dann wusste man das Angebot zu schätzen. Das wird auch bezirksweit so sein. Dort wo es stinkt, wird die Müllentsorgung falsch betrieben. All jene, die sich über die Umstellung aufregen, sollen mal in eine Tonne auf einer Sammelinsel schauen, dann wissen sie, warum wir das machen. In der Anonymität wird einfach alles in die Mülltonnen geworfen und dieses Material ist dann nicht mehr zu verwerten. Nun hat jeder den Müll, den er selber produziert daheim stehen. Wenn ich ihn sauber halte und gescheit trenne, wird das überhaupt kein Thema sein.

In Allhartsberg hat sich das neue System also bewährt?

Kasser: Ja, am Anfang gab es noch Kritik, wenn sich die Leute Säcke am Gemeindeamt geholt haben. Das gibt es jetzt nicht mehr. Es wird in Zukunft einfach so sein, dass man mehr auf die Mülltrennung achten muss. Abfall ist der neue Werkstoff, heißt die Richtung, in die es geht. Aber man kann erst recyceln, wenn ordentlich getrennt wird. Denn dass am Ende der gesamte Plastikmüll zusammengeschmissen und verbrannt wird, ist ein Mythos – das stimmt einfach nicht. Wir trennen, was geht, und recyceln, was geht.

Manche Leute fragen sich aber, warum nur die Kunststoffverpackungen und nicht der gesamte Plastikmüll in den Gelben Sack kommt?

Kasser: Das hängt mit dem Sammelsystem in Niederösterreich zusammen. Es gab mal die Überlegung, eine Plastiktonne einzuführen, in welche auch Plastikspielzeug und dergleichen reinkommt, aber das war nicht finanzierbar. Deshalb sind wir bei der Verpackung geblieben. Das zahlt die Industrie und mit diesem Geld wird der Müll dann verwertet. Das geht nicht über die Müllgebühr.

In Ihrer Gemeinde sind mit dem Umbau des Feuerwehr- und Vereinshauses sowie der Errichtung einer Bauhofgarage derzeit gleich zwei große Projekte am Laufen. Was wird hier gemacht und wie weit ist man? Kasser: Das Feuerwehrhaus und das Vereinshaus wurden im Jahr 2000 eröffnet. Das war damals eines der ersten vereinsübergreifenden Häuser. Noch heute ist das ein Vorzeigeprojekt in Niederösterreich. Damals hat man gemeint, dass das von der Größe her noch lange reichen würde. Doch damals hatten wir 50 Feuerwehrleute, jetzt sind es 70. Außerdem brauchen auch die Landjugend und die Musikschule zusätzliche Räumlichkeiten. Was die Bauhofgarage betrifft, so haben wir in Allhartsberg ja keinen eigenen Gemeindebauhof. Aber wir haben genug Geräte und Dinge, die wir unterstellen müssen.

Da hat es sich ergeben, dass wir gemeinsam mit der Firma Mühlehner, die eine Lagerhalle benötigt, dieses Projekt realisieren. Wir bekommen den Keller und die Firma Mühlehner bezieht die Räumlichkeiten darüber. Auch ein Strauchschnittplatz kommt da hin. Die beiden Baustellen laufen parallel. Ende Juni, Anfang Juli soll die Bauhofgarage fertig werden. Dann können wir das Vereinshaus ausräumen und die Räumlichkeiten für die Feuerwehr adaptieren. Bis zum Winter sollen dann im Vereinshaus die Installationsarbeiten erfolgen. Mit der endgültigen Fertigstellung rechne ich im Herbst 2019.

„Bei einem Wirtshaus kommt man erst drauf, was man gehabt hat, wenn man es nicht mehr hat. Das ist wie beim Gelben Sack.“

Bei diesem Projekt gab es seitens der SPÖ Kritik wegen der Auftragsvergabe.

Kasser: Diese Kritik war in der Sache falsch. Das passiert, wenn sich die Bezirkspartei bei einem Gemeindethema einmischt. Wir haben die Sache dann lokal diskutiert und dabei alle Vorwürfe ausgeräumt.

Was tut sich im Wohnbereich in Allhartsberg?

Kasser: Wir sind gerade dabei, die Reihenhäuser am Südhang fertigzubauen. Die sollen im Herbst übergeben werden. Außerdem haben wir einen Grund vom Vereinshaus Richtung Osten gekauft. Auch da ist ein Projekt mit 26 Reihenhäusern geplant, das in drei Etappen realisiert werden soll. Da werden Anfang des nächsten Jahres die Straßenbauarbeiten und anschließend die erste Bauetappe starten. Bei Reihenhäusern ist die Nachfrage ungebrochen. Außerdem haben wir ein Grundstück gegenüber der Bauhofgarage mitgekauft. Da planen wir ein Wohnhausprojekt, aber da sind wir noch ganz am Anfang.

In Allhartsberg gibt es also in allen Wohnsegmenten Nachfrage?

Kasser: Ja. Wir haben jetzt hundert Wohnungen und die sind ausgebucht. Wechsel gibt es immer, aber im Großen und Ganzen sind die voll. Auch die neuen Projekte sind meistens bei Baubeginn schon vergeben. Neue Baugründe für Einfamilienhäuser haben wir in Hiesbach. In Allhartsberg haben wir am Südhang noch eine Parzelle frei. Was wir noch brauchen könnten, wäre betreubares Wohnen.

Der Zuzug in der Gemeinde ist demnach ungebremst?

Kasser: Wichtig ist natürlich, dass die Leute aus dem Ort dableiben können. Aber natürlich haben wir auch noch Zuzug. Wir hatten da ab 2005 eine enorme Entwicklung. Jetzt sind wir schon noch gut wachsend, aber nicht stärker als im übrigen Bezirk Amstetten.

Die notwendige Infrastruktur ist derzeit aber vorhanden oder gibt es da Bedarf?

Kasser: Ich habe immer als Bürgermeister die Philosophie vertreten, dass die Infrastruktur vorher da sein muss. Ich kann nicht Wohnungen verkaufen und dann kommen Leute und haben keinen Kindergartenplatz. Wir haben derzeit die Möglichkeit für sechs Kindergartengruppen, wobei in der sechsten Gruppe derzeit eine Kleinkindergruppe untergebracht ist. Diese könnte man aber wo anders ansiedeln, falls eine sechste Gruppe notwendig wäre. Bei der Volksschule sind wir sowieso gut ausgestattet. Wo es vielleicht am ehesten knapp werden könnte, wäre die Nachmittagsbetreuung, wenn hier die Nachfrage stärker wird. Das wäre aber auch kein Thema, weil wir vor ein paar Jahren zwei Volksschulklassen dazugebaut haben und die so ausgestattet wurden, dass wir diesen Bauteil jederzeit aufstocken können und wir so den notwendigen Platz hätten.

Sie haben sich vor einem Jahr ein Breitbandprojekt wie im Ybbstal auch für Allhartsberg gewünscht. Gibt es da eine Möglichkeit?

Kasser: Pilotregion werden wir nicht, das ist relativ fix. Ich bin aber mit Sonntagberg und Kematen auf einem guten Weg, hier Bundesförderungen zu nutzen. Eine Leerverrohrung wird bei uns schon seit mehreren Jahren in jeder Künette, die wir haben, mitverlegt. Breitband ist sicher die Infrastruktur der Zukunft, die wir brauchen.

Seit Ende 2017 hat der Allhartsbergerhof wieder einen neuen Wirt. Wie sind Sie zufrieden?

Kasser: Wir sind sehr glücklich, dass das so gut funktioniert. Das ist sehr wichtig für den Ort. Auch das Café „Rolis Pub“ läuft gut. Herzlichen Dank an die Betreiber unserer Gaststätten für ihren Einsatz. Bei einem Wirtshaus kommt man erst drauf, was man gehabt hat, wenn man es nicht mehr hat.

Zuletzt wurden in mehreren Gemeinden des Bezirks Bürgermeisterwechsel durchgeführt bzw. angekündigt. 2020 stehen wieder Wahlen an. Gibt es bei Ihnen Überlegungen aufzuhören?

Kasser: Nein, das habe ich nicht vor. Ich bin nun mit 23 Jahren der am längsten dienende Bürgermeister im Bezirk und mache es noch immer sehr gerne.