Die Landesstraße L 92 zwischen Hiesbach und Kröllendorf, eine wichtige Verbindung von Kematen ins kleine Erlauftal, wurde nun saniert. Aufgrund von Fahrbahnschäden, altersbedingt vorhandenen Unebenheiten und Setzungen sowie einer zu geringen Fahrbahnbreite entsprach die Straße nicht mehr dem heutigen Verkehrsstandard. Im Herbst des Vorjahres wurden die Arbeiten begonnen, nun konnten sie fertiggestellt werden. Die Fahrbahn wurde auf sechs Meter verbreitert, die Straßenentwässerung wurde erneuert und bedarfsgerecht verstärkt.

Zusätzlich wurde gemeinsam mit der Marktgemeinde Allhartsberg ein neuer Geh- und Radweg parallel zur Straße errichtet. Das rund 2,5 Meter breite Asphaltband ist durch einen ein Meter breiten begrünten Sicherheitsstreifen von der Landesstraße getrennt.

Die Projektplanung übernahm die NÖ Straßenbauabteilung 6 in Amstetten. Durchgeführt wurden die Arbeiten von der Straßenmeisterei Waidhofen in Zusammenarbeit mit der regionalen Bauwirtschaft. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 365.000 Euro, 270.000 Euro steuert das Land NÖ bei, rund 95.000 Euro trägt die Gemeinde Allhartsberg. Am Montag der Vorwoche machte sich Landesrat Ludwig Schleritzko in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner vor Ort ein Bild von den Ausbauarbeiten. „Mir ist es wichtig, die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer sowie die Lebensqualität in unserem Land und in den einzelnen Ortschaften zu verbessern“, sagt Schleritzko. Die Maßnahme in Allhartsberg sei ein wichtiger Schritt in die gewünschte Richtung.

„Wir investieren gerade in den Ausbau unseres Radwegnetzes“, sagt Bürgermeister Anton Kasser. Nach dem nun fertiggestellten mittleren Teilstück im Zuge der Straßensanierung sollen nun die nächsten beiden Teilstücke des Radwegs auf der L 92 von Kröllendorf nach Hiesbach in Angriff genommen werden.

Radweg von Kröllendorf nach Wallmersdorf

Daneben befindet sich ein Radweg von Kröllendorf nach Wallmersdorf gerade in Planung. Geht es nach dem Ortschef, soll zumindest der Unterbau heuer noch umgesetzt werden. Zudem möchte man in Allhartsberg heuer einige Siedlungsstraßen fertigstellen und soll die Ortsdurchfahrt durch Kröllendorf neu gestaltet werden.

Die Planungsphase ist beinahe abgeschlossen. Auch ein Gehsteig soll hier errichtet werden, auch wenn das aufgrund der Enge der Ortsdurchfahrt nicht durchgängig möglich sein wird. Außerdem soll Kröllendorf einen Ortsplatz erhalten. „Kröllendorf hat kein Zentrum und es war der Wunsch der Bevölkerung, hier einen Platz zu gestalten, wo man sich treffen kann“, sagt Kasser. „Dem wollen wir nachkommen.“ Ein passendes Grundstück gebe es bereits.