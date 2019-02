„Der Jugendmusikbewerb ‚prima la musica‘ richtet sich an Kinder und Jugendliche, die Freude am Musizieren und am musikalischen Wettstreit haben und etwas Besonderes in der Musik leisten wollen“, sagte Musikschulleiter Hubert Kerschbaumer beim Vorspielabend am 14. Februar in der Musikschule Allhartsberg.

Elf Musikschüler des Musikschulverbandes Region Sonntagberg stellen sich heuer der Herausforderung, sich von einer Fachjury bewerten zu lassen. Jüngste Teilnehmerin ist die achtjährige Antonia Schnabl, die in der Kategorie Holzblasinstrumente mit ihrer Blockflöte antreten wird. Antonia hat bereits mit fünf Jahren im Rahmen der musikalischen Früherziehung zu musizieren begonnen.

Ein weiteres Novum beim Musikschulverband Region Sonntagberg ist es, dass erstmalig nicht Musikschullehrer, sondern Musikschüler die Solisten begleiten werden – und dies mit einer eigenen Beurteilung. Sieben Solisten werden so von „Jugendlichen Begleitern“ begleitet.