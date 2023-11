EVN-Kleinwasserkraftwerk Dorfmühle seit 20 Jahren in Betrieb

Seit mehr als 120 Jahren produziert das Kleinwasserkraftwerk Dorfmühle an der Ybbs in Allhartsberg bereits Strom. 100 Jahre nach der Inbetriebnahme im Jahr 1890 wurde die Anlage von der EVN übernommen und erneuert. 2003 ging das neu errichtete Kraftwerk, das mit zwei Kaplan-Rohrturbinen arbeitet, wieder in Betrieb. Seither produziert es pro Jahr mehr als 10.000.000 kWh Strom. „Damit können mehr als 3.000 Haushalte in den Gemeinden Kematen, Allhartsberg und Haag mit Naturstrom aus der Region versorgt werden“, führt EVN-Sprecher Stefan Zach aus.

Der Innenraum des Kraftwerks Dorfmühle. Foto: EVN, Daniela Matejschek

Das neue Kraftwerk brachte aber nicht nur eine Leistungssteigerung um das 13-fache, bei der Modernisierung legte der niederösterreichische Energieversorger auch großen Wert auf den Erhalt des natürlichen Lebensraums der Tier- und Pflanzenwelt. Eine Fischwanderhilfe in Form eines Trümpelpasses – eine Reihe von kleinen Wasserbecken – bietet den in der Ybbs beheimateten Fischen die Möglichkeit zur Wanderung. Weiters könne die Durchflussmenge den Erfordernissen der Jahreszeiten angepasst werden, wodurch Fische, wie Forellen oder Äschen, ungehindert Zugang zu ihren Laichplätzen hätten, heißt es seitens der EVN. Dies trage maßgeblich zur Erhaltung bedrohter Arten bei. Außerdem seien schmale Landsicheln im Staubereich völlig unberührt und würden der Aulandschaft wechselnde Feuchtigkeit anbieten.

Die Maschinen im Kraftwerk werden regelmäßig geprüft. Foto: EVN, Daniela Matejschek

Badeparadies an der Ybbs

Aber nicht nur Pflanzen und Tiere, sondern auch die Menschen fühlen sich in der Nachbarschaft des Kraftwerks wohl. Schließlich wurde gleichzeitig mit der Modernisierung der Anlage ein Naturerholungsraum geschaffen, der zum Baden, Flanieren und Relaxen einlädt. Nur eine Gehminute vom Kraftwerk entfernt warten ein idyllischer Badeteich und die Ufer der Ybbs auf die Badegäste.