Ein großes Fest wurde am vergangenen Freitag in der Lebenshilfe-Werkstätte in Hiesbach zum 40. Geburtstag der Einrichtung gefeiert. Der Festakt wurde von Landtagsabgeordnetem Anton Kasser, Lebenshilfe-NÖ-Präsidentin Friederike Pospischil, dem Leiter der Sektion Amstetten Karl Hausberger, Lebenshilfe-NÖ-Geschäftsführer Christian Albert, der Einrichtungsleiterin der Hiesbacher Werkstätte Claudia Reischl und Cornelia Gassner als Vertreterin der Klienten eröffnet.

Diese betonten in ihren Reden, dass Menschen mit Beeinträchtigungen jeglicher Art nicht an den Rand, sondern in den Mittelpunkt der Gesellschaft gehören. Hiesbach sei ein Zentrum, wo diese Personengruppen ihre Befindlichkeiten und Bedürfnisse im Rahmen des Machbaren ausleben können, waren sich die Redner einig.

Fünf Arbeitsbereiche für Lebenshilfe-Klienten

Die Lebenshilfe in Hiesbach war die insgesamt zweite Einrichtung der Lebenshilfe und ging 1978 in Betrieb. Heute sind in der Werkstätte 56 Betreuungsplätze vorhanden. Alle Arbeitsangebote sind so konzipiert, dass sie auf die individuellen Bedürfnisse der Klienten abgestimmt sind und von diesen je nach Interesse und Möglichkeiten frei gewählt werden können.

Die Arbeitsbereiche der Werkstätte sind in fünf Gruppen eingeteilt: die Tischlerei, die Indus-trie- sowie die Keramikwerkstatt und die Haushalts- sowie die Garten-Außengruppe.

Mit der Fertigung von Holzprodukten beschäftigt sich die Tischlerei. Erzeugt werden Gartengarnituren, Hochbeete, Blumentröge oder Nistkästen. Saisonal wird auch an der Herstellung von Weihnachtskrippen gearbeitet. Die Industriewerkstätte übernimmt Aufträge von Firmen wie Kuvertieren, Sortieren, Ordnen, Einschachteln und Zusammenstellen von verschiedenen Produkten, in der Keramikwerkstätte werden keramische Produkte aber auch individuell geformte Tonwaren erzeugt.

Die Übernahme verschiedener hauswirtschaftlicher Tätigkeiten im Innen- und Außenbereich erfolgt durch die Haushaltsgruppe. In den hauswirtschaftlichen Bereich gehören alle Tätigkeiten rund um die Küche, aber auch das Versorgen von Pflanzen, Rasenmähen sowie kleine Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten. Die Garten-Außengruppe erledigt Aufträge von Kooperationspartnern und von Privatkunden im Bereich der Grünraum- und Landschaftspflege.