Für viel Gegenwind sorgte die Einführung des Gelben Sackes im Bezirk Amstetten. Und noch immer gehen die Wogen teilweise hoch. Der Unmut, den die Umstellung der Plastikmüllsammlung hervorgerufen hat, ließ dem Allhartsberger Erich Mistelbauer keine Ruhe. Obwohl der geschäftsführende ÖVP-Gemeinderat in seiner Heimatgemeinde eigentlich für die Kultur-Agenden zuständig ist, hat er sich intensiv mit der Müllthematik auseinandergesetzt.

So hat Mistelbauer die vollen Gelben Säcke in Allhartsberg, die in der Gemeinde im Zuge eines Pilotprojekts bereits Anfang 2017 eingeführt

Kössl

wurden, unter die Lupe genommen und festgestellt, dass eine effizientere Plastikmüllsammlung hier durchaus möglich wäre. „Zur Hälfte wird in den Gelben Säcken Luft transportiert“, stellt Mistelbauer fest. „Der Müll darin besteht nämlich hauptsächlich aus Plastikflaschen und anderen Hohlkörpern. Momentan machen sich aber leider wenige die Mühe, diesen Müll platzsparend zu verdichten.“ Der Gemeinderat hat nachgerechnet. Im Durchschnitt benötige derzeit jeder Haushalt während des sechswöchigen Abholzyklus zwei Gelbe Säcke. Im Bezirk Amstetten würde das in Summe 731.000 Gelbe Säcke und damit eine enorme Menge Kunststoff alleine durch die Säcke ergeben. „Ich habe mir dann überlegt, was man tun kann, damit das weniger wird“, sagte der technische Angestellte und machte sich ans Tüfteln.

Ergebnis seiner Überlegungen ist nun der „Plastik Colli“. Dabei handelt es sich um eine Metalltonne, die so konstruiert ist, dass der Gelbe Sack genau reinpasst. Die Säcke reißen dadurch nicht, wenn Plastikmüll reingestopft wird. Ist der Sack voll, kann die Tonne mittels Scharnieren geöffnet und der Sack seitlich herausgenommen werden. Ein Deckel hilft gegen Geruchsbelästigung und Regen, mittels Rollen kann die Tonne gekippt bewegt werden.

Pressvorrichtung zur Verdichtung

Herzstück des „Plastik Collis“ ist aber die aufsteckbare Pressvorrichtung, mittels derer Plastikflaschen und andere Hohlkörper durch einen Hebel ohne großen Kraftaufwand verdichtet werden können. So wird das Volumen der Hohlkörper erheblich verkleinert und es passt mehr in den Gelben Sack. Während bei herkömmlicher Benützung fünf Kilogramm Plastik zwei Gelbe Säcke benötigen würden, würden bei der Sammlung mit dem „Plastik-Colli“ bis zu sieben Kilogramm Plastik in einen Gelben Sack passen, rechnet Mistelbauer vor. Dadurch könnten im Bezirk Amstetten pro Jahr neun Tonnen Kunststoff eingespart werden. Im eigenen Vier-Personen-Haushalt komme er durch seine Erfindung nun mit einem Gelben Sack in sechs Wochen aus.

Produziert wird der „Plastik-Colli“ vom Allhartsberger Metallbauunternehmen Schiefer, bei dem Bestellungen bereits entgegengenommen werden. Die Kosten sind mit 325 Euro und 175 Euro für die Pressvorrichtung zwar nicht gering, es gebe aber keinen Verschleiß und es handle sich deshalb um eine Anschaffung für das ganze Leben, die auch noch an die nächsten Generationen weiteregegeben werden könne, sagt Mistelbauer.