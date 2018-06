Neun neue Diakone der Diözese St. Pölten wurden vor Kurzem in der Stiftskirche in Melk geweiht. Darunter auch der Allhartsberger Wolfgang Mühlehner, der fortan die Pfarre Allhartsberg seelsorglich unterstützen wird. Nun wurde der neue Diakon auch in einem vom Kirchenchor Cantores Dei stimmungsvoll untermalten Gottesdienst der Pfarrgemeinde vorgestellt.

Dechant Herbert Döller übergab dem neugeweihten Diakon feierlich das Evangeliar und hob in der Predigt die Bedeutung des Diakonamtes hervor. Altabt Berthold Heigl sprach „von einem lebendigen Zeichen der Pfarre“. Nicht nur konnte mit Wolfgang Mühlehner ein neuer Diakon seine Arbeit in der Pfarre aufnehmen, auch vier Wortgottesfeierleiter konnten ihre Ausbildung abschließen und erhielten vor Kurzem ihre bischöfliche Beauftragung.

Pfarrgemeinderatsobmann Andreas Geierlehner und Bürgermeister Anton Kasser bedankten sich für das persönliche Engagement des neuen Diakons und der Wortgottesfeierleiter. „Das ist ein wichtiger Beitrag für das Gemeindeleben. Die Saat wurde gelegt und der Boden für ein gesundes Wachstum aufbereitet“, sagte Kasser.