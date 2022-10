Nun im Ruhestand: Ein Fest für Schulqualitätsmanager Josef Hörndler

Wurde in der Mostviertelhalle Haag der Übertritt des Abteilungsleiters der Bildungsregion 3 Mostviertel kürzlich mit einer großen pädagogischen Veranstaltung unter dem Titel „Zukunft wagen“ vollzogen, so galt es, die eigentliche Verabschiedung Josef Hörndlers am 30. September in der Allhartsberger Mittelschule zu feiern.

Gekommen war die gesamte Prominenz der Bildungsdirektion mit Bildungsdirektor Josef Heuras, dem Leiter des Präsidialbereichs Karl Fritthum, der Leiterin des Pädagogischen Dienstes Brigitte Schuckert und auch deren Vorgängerin Doris Wagner (Sektionschefin im Bildungsministerium), zudem mehrere Vertreter des Fachstabs – unter anderem Maria Handl-Stelzhammer oder Norbert Adrigan –, Religionsinspektor Ernst Merkinger sowie auch die Vorsitzende des Zen tralausschusses, Claudia Andre, und Martin Traxler. Sie alle würdigten die hohe Kompetenz, die Begeisterung, die stets seinen Pädagogen entgegengebrachte Wertschätzung sowie auch die gelebte Menschlichkeit Hörndlers.

Einsatz für Achtsamkeit und Eigenverantwortung

Oft klang in den Laudationes auch der Humor des Geehrten durch, der mit seiner allerletzten Amtshandlung Jürgen Aigner zum definitiven Direktor der Mittelschule Allhartsberg bestellen konnte.

Sowohl in seinem Buch „Es ist Zeit für das Ganze“ – ein Reiseführer in die pädagogische Zukunft – wie auch in seinem zuletzt in Haag gehaltenen eindrucksvollen Plädoyer für neue Perspektiven und Wege der Schule tritt Josef Hörndler für ein Miteinander, für Achtsamkeit und Eigenverantwortung, aber auch Visionen ein: „Schule bedeutet Hoffnung für uns alle! Die problematische Weltlage und eine Gesellschaft, die sich ständig rasant verändert, bewirken, dass Kinder und Jugendliche heute unter völlig neuen Rahmenbedingungen aufwachsen. Und das verlangt nach neuen Antworten und Lösungen.“ Hörndler war Lehrer, Direktor und Bildungsmanager; als solcher unterstützt er die Initiativen „Schule im Aufbruch“, „Neustart Schule“ oder auch die Potenzialentfaltung. Er war unterwegs als Seminarleiter und gilt als gefragter Referent. All das wussten ihm seine Kollegen aus den Bildungsregionen, aber auch die ehemaligen und derzeitigen Direktoren seines Aufsichtsbereichs aufrichtig mit vorgetragenen Abschiedsliedern zu danken, indem sie sangen: „Du liebst die Welt, du liebst die Kinder, für alle da zu sein ist dein Ziel, das spürten wir immer!“

