Waidhofner Radlobby will mehr Radständer und Einbahnen freigeben

Am Mittwoch der Vorwoche lud die Radlobby Waidhofen ihre Mitglieder zu einem Treffen ins GeWoZu auf der Zell ein. Der Sprecher der Ortsgruppe, Gunnar Scholz, präsentierte dabei Verbesserungsideen für den Alltagsradverkehr in Waidhofen und dem Ybbstal (siehe Infobox).

Kritik der Radlobby gibt es etwa an der zu steil ausgeführten neuen Rampe am Weg zwischen Kunstrasenplatz und Sporthalle. „Diese Rampe ist für Radfahrer und Rollstuhlfahrer viel zu steil“, sagt Scholz. „Ich habe das schon mehrfach bei Vertretern der Stadt angebracht, bis jetzt ist nichts passiert.“ Eine Fehlplanung sieht der Radlobby-Sprecher auch in Kreilhof bei der neuen Radwegrampe, welche den neuen Radweg nach Gstadt an die Zell anbindet. „Diese Überfahrt mündet in keinen Radweg ein, sondern führt auf den Gehsteig. Und auch der Radweg selbst ist meiner Meinung nach zu schmal asphaltiert.“

Lang gehegte Forderungen der Radlobby Waidhofen sind die Öffnung mehrerer Einbahnen für den Radverkehr, wie jene in der Pocksteinerstraße zwischen Durstgasse und Graben, sowie eine bauliche Entschärfung der Ausfahrt von der Lederergasse in die Weyrer Straße und ein Radweg bei der Firma Marcik, um die Einfahrt in die Stadt zu verbessern.

Radlobby-Sprecher Gunnar Scholz zieht sich zurück. Foto: Provaznik

Nachholbedarf sehen die Alltagsradler auch bei den Rad-Abstellplätzen. Hart ins Gericht geht Scholz mit den neuen Fahrradständern in der Innenstadt. Diese seien nicht nutzbar und eine absolute Fehlplanung, meint er. Überdachte Fahrradstellplätze würden zudem vielfach fehlen.

Eine neue Forderung des Radlobby-Sprechers lautet, die Durchfahrt durch den Schillerparktunnel für Radfahrerinnen und Radfahrer freizugeben. Darüber hinaus sollen alle Radwege im Winter geräumt werden, um sie 365 Tage im Jahr befahren zu können.

„Alltagsradfahren spart Zeit, Energie und Geld und ist darüber hinaus ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz. Gleichzeitig macht Radfahren Spaß und ist ein toller Beitrag zur individuellen Gesundheit“, hält Scholz fest. „Damit ist Alltagsradfahren wichtiger und aktueller denn je.“

Bei dem Treffen vergangene Woche gab Scholz auch seinen Rückzug als Sprecher des Waidhofner Radlobby-Teams mit sofortiger Wirkung bekannt. „Es war für mich eine schöne, zum Teil fordernde und intensive Zeit“, sagt er. Fast zehn Jahre lang, seit der Gründung der Ortsgruppe im März 2013, war Scholz Sprecher der Waidhofner Alltagsradler. „Wir konnten in dieser Zeit viel erreichen“, meint er abschließend. „Aber sehr viel ist auch noch zu tun!“ Eine gewisse Enttäuschung kann der Rad-Enthusiast nicht verhehlen: „Wir haben der Politik immer die Hand gereicht, oft wurde sie aber nicht genommen.“

Eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger als Teamsprecher gibt es noch nicht. Interessierte können sich unter info@radlobby.at melden.

