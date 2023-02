Alpin-Unfall Wintersportler stürzte in Ybbstaler Alpen in Loch: schwer verletzt

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Symbolbild Foto: shutterstock/Oleksii Marusyk

E in 55-Jähriger ist am Sonntag bei einer Skitour auf der Voralpe in den Ybbstaler Alpen in ein acht Meter tiefes Loch gestürzt.