Am Freitag, 24. September, wurde am späteren Nachmittag ein Notruf abgesetzt, der die Bergrettung, das Rote Kreuz und die Alpinpolizei erreichte. Eine Frau war auf der Forsteralm beim Abstieg vom Hirschkogel am steilen Waldweg verunfallt und konnte aufgrund einer Beinverletzung nicht mehr weiter.

Die Verletzte wurde vom Roten Kreuz versorgt und von fünf Waidhofner Bergrettern auf der Alpintrage zur Amstettner Hütte abtransportiert. Von dort wurde sie von der Rettung ins Spital gebracht.