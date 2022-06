Waidhofner „Freiraum.Klasse“: Wieder sieben Schulanfänger

Werbung VOESTALPINE Anzeige „Der Zusammenhalt im Team ist großartig“

Im vergangenen September startete mit der „Freiraum.Klasse“ im Schulzentrum Waidhofen ein neues Bildungsangebot, das sich bei Kindern wie bei Eltern als sehr beliebt erwies. Am Ende ihres ersten Schuljahrs besuchte Bürgermeister Werner Krammer nun kürzlich die Schülerinnen und Schüler der „Freiraum.Klasse“ und ihre Lehrerinnen.

„Wir in Waidhofen setzen auf ein vielfältiges Bildungsangebot, das sowohl individuellen Vorstellungen als auch besonderem Bedarf entspricht. Unsere Schullandschaft hat mit der Freiraum.Klasse eine weitere Bereicherung erfahren“, sagt der Stadtchef.

Für das nächste Schuljahr sind bereits sieben Schulanfänger angemeldet, was der maximalen Kapazität entspricht.

Eine besondere Rolle nehmen in der „Freiraum.Klasse“ auch die Eltern ein: So haben die Kinder mit einigen Vätern in den letzten Wochen ein Insektenhotel gebaut oder mit einer Mutter Kräuter gesammelt und anschließend Tee, Kräutersalz und eine Creme hergestellt. „Die Kinder haben Freude am Tun, an den bearbeiteten Themen und an der Bewegung. Außerdem ist der Naturpark direkt vor der Tür, so können sie Erfahrungen in der Natur sammeln, was nur positive Auswirkungen haben kann“, ist Initiatorin Elisabeth Lietz überzeugt

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.