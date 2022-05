Waidhofner Einkaufsnacht: „In d’Stodt einischaun“

Werbung

Die Waidhofner Einkaufsnacht am Freitag, 6. Mai, feiert die vielen kulturellen Facetten von Stadt und Land. Ab 18 Uhr gehört das Stadtzentrum wieder ganz den Fußgängern. Die Geschäfte sind bis 22 Uhr geöffnet. Die Gastgärten und Lokale sorgen für kulinarischen Genuss und laden zum Verweilen ein. Beim Flanieren kann man auch Interessantes zur Stadtgeschichte entdecken. In so manchem Schaufenster stellt der Musealverein Exponate aus, die sich dem Jubiläum der Gemeindezusammenlegung widmen. Außerdem ist der Stadtturm geöffnet und gewährt Einblick in „Das Leben vor 100 Jahren“.

Für traditionelle Stimmung sorgen etwa die Volkstanzgruppe Windhag, die Jagdhornbläser St. Leonhard/Walde oder die Schuhplattler Konradsheim. Die Gruppe SalonTon bietet Jazz, Soul und Pop, während Günter Schelberger mit jazzigem Timbre im Stadtcafé Hartner unterhält.

Auf die jüngeren Besucherinnen und Besucher wartet ein vielseitiges Rahmenprogramm mit Riesenseifenblasen, Kinderschminken oder einem Papiertheater (20 Uhr). Die Einkaufsnacht findet bei jedem Wetter statt.

