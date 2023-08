Leichter Anstieg der Arbeitslosigkeit im Ybbstal

329 Personen – 174 Frauen und 155 Männer – waren Ende Juli am AMS Waidhofen als arbeitslos vorgemerkt. Das sind um sechs Personen oder 1,9 Prozent mehr als im Juli des Vorjahres. „Das schwache Wirtschaftswachstum sorgt auch im Arbeitsmarktbezirk Waidhofen für einen leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit“, sagt AMS-Geschäftsstellenleiter Gerald Pöchhacker. „Im Vergleich zum Vorkrisenniveau Juli 2019 verzeichnen wir aber weiterhin einen deutlichen Rückgang von 82 Personen.“ Die Arbeitslosenquote war im Ybbstal Ende Juni mit 2,3 Prozent weiterhin äußerst niedrig.

Trotz steigender Arbeitslosenzahlen geht die Langzeitarbeitslosigkeit in Niederösterreich bereits 23 Monate in Folge zurück. Damit zählt das Bundesland zu den Top-Performern in Österreich. Im Arbeitsmarktbezirk Waidhofen ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen im Vergleich zum Juli 2022 um elf Personen, das entspricht 84,6 Prozent, gesunken. „Trotzdem gestaltet sich unsere Vermittlungsarbeit zwischen Arbeitskräften und offenen Jobs zunehmend herausfordernd“, sagt Pöchhacker. „Mehr als die Hälfte aller langzeitarbeitslosen Personen im Arbeitsmarktbezirk haben Vermittlungseinschränkungen, wie gesundheitliche Probleme, und sind älter als 50 Jahre. Die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit bleibt daher weiter ganz oben auf unserer Agenda.“

Zahl der offenen Jobs geht zurück

Die Zahl der offenen Stellen im Ybbstal sinkt. Waren Ende des Vormonats noch 411 verfügbare Jobs am AMS Waidhofen gemeldet, waren es Ende Juli nur noch 386. Gegenüber dem Vorjahr sind das sogar um 215 weniger. Am AMS Waidhofen konnten im laufenden Jahr bereits 890 Stellen mit geeigneten Arbeitskräften besetzt werden. 735 AMS-Kundinnen und -Kunden aus dem Arbeitsmarktbezirk haben ihre Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsaufnahme beendet.