Trotz Anstieg der Arbeitslosigkeit Vollbeschäftigung im Ybbstal

348 Personen – 156 Frauen und 192 Männer – waren Ende Oktober am AMS Waidhofen als arbeitslos vorgemerkt. Das sind um 113 Personen mehr als im Oktober des Vorjahrs und bedeutet somit einen Anstieg der Arbeitslosigkeit von 48,1 Prozent. Im landesweiten Vergleich ist das, wie schon im Vormonat, der prozentuell höchste Anstieg der Arbeitslosigkeit. „Im Vergleich zum Vorkrise-Oktober 2019 verzeichnen wir allerdings weiterhin ein Minus bei der Arbeitslosigkeit von 2,8 Prozent", betont Waidhofens AMS-Geschäftsstellenleiter Gerald Pöchhacker.

Die Arbeitslosenquote im Ybbstal ging nach einem Anstieg von Juli auf August im September wieder von 3 auf 2,7 Prozent zurück. Gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahrs ist das ein Anstieg um 0,9 Prozentpunkte. Im landesweiten Vergleich befindet man sich aber nach wie vor im unteren Bereich. So lag die Arbeitslosenquote in Niederösterreich Ende September bei 5,4 Prozent. Mit einer Arbeitslosigkeit von 2,7 Prozent liege man im Ybbstal nach wie vor im Bereich der Vollbeschäftigung, hält Pöchhacker fest.

Während der Anteil der Langzeitarbeitslosen bei den Jobsuchenden in Niederösterreich 12,3 Prozent beträgt, ist man hier im Arbeitsmarktbezirk Waidhofen mit 1,7 Prozent deutlich besser unterwegs. Gegenüber Oktober 2022 hat sich die Langzeitarbeitslosigkeit mit einer Person nur gering erhöht. Gegenüber dem Vorkrisenniveau hat sich die Langzeitarbeitslosigkeit im Ybbstal sogar um 71,4 Prozent oder 15 Personen vermindert.

Arbeitslosgkeit trifft immer mehr Ältere

Der demographische Wandel bilde sich allerdings deutlich in der Zusammensetzung arbeitsloser Personen ab, betont der AMS-Chef. Mittlerweile sei bereits mehr als jeder vierte Arbeitslose 50 Jahre und älter. Rund 50 Prozent haben gesundheitliche Probleme. Vor zehn Jahren lag dieser Anteil bei lediglich 37,4 Prozent.

Gleichzeitig hält die starke Nachfrage nach Arbeitskräften weiterhin an. Aktuell sind im Arbeitsmarktbezirk Waidhofen 330 freie Stellen gemeldet. „In Zeiten von geringerem Arbeitskräfteangebot muss die Generation 50 plus in der Personalsuche von Unternehmen eine zunehmend wichtigere Ressource darstellen“, meint Pöchhacker. „Es ist uns ein wichtiges Anliegen, Unternehmen beim Rekruting in diese Richtung zu sensibilisieren."

Am Lehrstellenmarkt zeigt sich im Ybbstal weiter ein Überangebot. 73 sofort verfügbare freie Lehrstellen stehen 16 Lehrstellensuchenden gegenüber. Angebot und Nachfrage würden aber nicht immer zusammenpasen, betont der AMS-Geschäftsstellenleiter. „Gründliche Information und Beratung sind die zentralen Schüssel für einen erfolgreichen Einstieg in die Berufs- oder Ausbildungswelt.“ Pöchhacker rät allen, die vor der Entscheidung stehen, wie sie sich beruflich entwickeln wollen, mit dem AMS Kontakt aufzunehmen, sich lehrstellensuchend zu melden und das vielfältige Beratungsangebot des AMS rund um die Berufswelt zu nutzen.