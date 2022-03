Hilfe bei Rückkehr ins Arbeitsleben

Weiterhin gute Voraussetzungen haben derzeit Arbeitssuchende im Ybbstal. 407 Personen, 143 Frauen und 264 Männer, waren Ende Fe bruar am AMS Waidhofen als arbeitslos vorgemerkt. Im Vergleich zum Februar 2021 sind das um 209 Personen oder 33,9 Prozent weniger. Im Vergleich zum Jänner waren im Februar wieder um 94 Personen weniger ohne Job.

„Man merkt, dass die Bautätigkeiten wieder beginnen und sich Saisonkräfte wieder aus der Arbeitslosigkeit verabschieden“, hält Waidhofens AMS-Geschäftsstellenleiterin Anita Prüller fest. „Wenn die Entwicklung so weitergeht, werden wir mit der Arbeitslosenquote bald wieder unter drei Prozent zu liegen kommen.“ Ende Jänner betrug die Arbeitslosenquote im Ybbstal 4,2 Prozent. Das ist niederösterreichweit einmal mehr der niedrigste Wert.

Gleichzeitig hält die starke Nachfrage nach Arbeitskräften im Ybbstal weiter an. 466 offene Stellen waren Ende des Vormonats sofort verfügbar. Das sind um 245 Stellen mehr als vor einem Jahr und bedeutet ein Plus von 110,9 Prozent. Auch Lehrlinge sind weiterhin gefragt. 62 am AMS Waidhofen gemeldete offene Lehrstellen standen Ende Februar sechs Lehrstellensuchenden gegenüber. Das sind um 52,2 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahrs.

Angebot und Nachfrage würden sich am Arbeitsmarkt derzeit leider nicht decken, hält AMS-Leiterin Prüller fest. Zum einen fehlt vielfach die nötige Qualifizierung der Arbeitssuchenden, zum anderen verhindern gesundheitliche Gründe eine Arbeitsaufnahme.

Oberstes Ziel des AMS sei es derzeit, durch intensive Vermittlungsbemühungen die Manifestation von Arbeitslosigkeit zu verhindern, sagt Prüller. „Wir wollen Langzeitarbeitslose und jene, die vor dem Übertritt in die Langzeitarbeitslosigkeit stehen, bestmöglich unterstützen, um wieder im Erwerbsleben Fuß zu fassen. Dafür gehen wir auch mit den möglichen Eingliederungsbeihilfen aktiv auf die Betriebe zu. Die Chancen für eine Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt stehen derzeit gerade gut, weil der Arbeitsmarkt boomt.“

