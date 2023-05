Infotag: Zurück in den Job nach der Babypause

Am Dienstag der Vorwoche konnten Frauen und Männer, die sich während einer familiär bedingten Unterbrechung des Berufslebens wieder in Richtung Arbeitsmarkt orientieren wollen, am AMS Waidhofen bei Expertinnen und Experten über rechtliche Fragen, Jobsuche, Aus- und Weiterbildungen, Kinderbetreuung, finanzielle Leistungen und vieles mehr informieren.

„Die sich rasch verändernde Arbeitswelt stellt Jobsuchende vor große Herausforderungen“, sagt AMS-Geschäftsstellenleiter Gerald Pöchhacker. „Zugleich eröffnet der weiterhin bestehende Arbeitskräftebedarf der Unternehmen im Bezirk Waidhofen Wiedereinsteigerinnen und -einsteigern attraktive berufliche Einstiegs- und Aufstiegschancen.“ Passende Qualifikation und Vereinbarkeit von Beruf und Familie sei dabei der entscheidende Faktor. Das AMS halte hier ein umfassendes Förderangebot für Aus- und Weiterbildungen bereit. „Kompetente Beratung und eine zielgerichtete Vorbereitung auf den beruflichen Wiedereinstieg sind besonders wichtig“, sagt Pöchhacker.

Eine Kinderbetreuung war beim Infotag vor Ort organisiert. Barbara Eichleter vom Hilfswerk kümmerte sich um die jüngeren Gäste. Die Teams des Arbeitsmarktservice und der Arbeiterkammer freuten sich über viele Besucherinnen und Besucher. Unterstützt wurden sie von Beraterinnen der Volkshilfe, dem Hilfswerk, der Caritas und dem ZIB-Training.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.