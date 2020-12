Eine deutliche Zunahme der Arbeitslosigkeit verzeichnet man mit Ende November am AMS Waidhofen. 493 Personen, 231 Frauen und 262 Männer, waren als arbeitslos vorgemerkt. Das sind um 120 Personen mehr als im November des Vorjahres und bedeutet eine Steigerung der Arbeitslosigkeit um 32,2 Prozent. Damit liegt man mit den Bezirken Mödling (plus 33,2 Prozent), Schwechat (plus 32,2 Prozent), und Scheibbs (plus 32,1 Prozent) niederösterreichweit im Spitzenfeld. Zum Vergleich betrug die Steigerung der Arbeitslosigkeit im November landesweit 23 Prozent.

Am meisten betroffen von der Arbeitslosigkeit war im November die Gruppe der unter 25-Jährigen mit einer Steigerung von 59,2 Prozent. Aber auch bei den über 50-Jährigen stieg die Arbeitslosigkeit mit 37,6 Prozent stark an.

Betrachtet man die Entwicklung seit dem Ausbruch der Coronakrise im März, so wurde im April mit 836 arbeitslosen Personen der Höhepunkt erreicht, danach sanken die Zahlen bis Oktober wieder kontinuierlich. Im November verzeichnet man im AMS-Bezirk nun erstmals wieder einen Anstieg. So waren Ende November um 76 Personen mehr als arbeitslos vorgemerkt als noch im Oktober. Da lag die Arbeitslosenquote im Ybbstal auch noch bei 3,4 Prozent, was niederösterreichweit den niedrigsten Wert darstellte.

24 Arbeitsaufnahmen weniger als 2019

62 Jobsuchende aus dem AMS-Bezirk Waidhofen haben im November eine Arbeit aufgenommen. Das sind um 24 weniger Arbeitsaufnahmen als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. „Saisonale Effekte und die aktuellen Beschränkungen spielen hier eine Rolle“, sagt AMS-Geschäftsstellenleiterin Anita Prüller. Die Dynamik am niederösterreichischen Arbeitsmarkt sei aber dennoch vorhanden, hält sie fest. „Unternehmen suchen Mitarbeiter und es werden freie Stellen angeboten. So ist es in diesem Jahr bisher 1.332 arbeitslosen Personen aus unserem Bezirk gelungen, ihre Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsaufnahme zu beenden.“

Am AMS Waidhofen sei man im ständigen Austausch mit den Unternehmen im Bezirk, so Prüller weiter. „Bis auf die aktuelle Covid-Situation ist die Stimmungslage für die Zukunft durchaus zuversichtlich.“