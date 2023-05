Berufsbildende Schulen Weyer: Eva Aigner neue Direktorin

Mit 1. April übernahm Eva Aigner offiziell die Agenden der Schulleitung der Berufsbildenden Schulen Weyer. Ihre Führungsqualitäten und Teamgeist stellte sie als engagierte Pädagogin und provisorische Leiterin bereits unter Beweis. Nun überreichte ihr Bildungsdirektor Alfred Klampfer offiziell das Dekret zur Bestellung als neue Direktorin der BBS Weyer.

Aigner stammt aus Ohlsdorf im Bezirk Gmunden, sie ist verheiratet und hat zwei Töchter. Nach dem Besuch des Gymnasiums in Gmunden studierte sie Englisch und Geschichte für Lehramt an der Universität Wien und der University of Edinburgh in Schottland. 2002 führte sie ihre erste Anstellung nach Weyer, wo sie seither tätig ist.

Die Stärkung des Schulstandorts und die Schwerpunktsetzung der fachlichen Ausbildung sind ein besonderer Fokus ihrer Arbeit. Für Aigner ist eine nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raums untrennbar verbunden mit einem guten Bildungsangebot in der Region: „Es ist von enormer Wichtigkeit, den Bildungsauftrag nicht den Städten zu überlassen, sondern auch im ländlichen Raum zukunftsorientierte Ausbildungen zu ermöglichen“, ist die neue Direktorin überzeugt.

