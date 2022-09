Neuer Pfarrer für Allhartsberg

Pater Vitus Weichselbaumer übernahm am 10. September die Leitung der Pfarre Allhartsberg von Altabt Berthold Heigl. Die Pfarrbevölkerung begrüßte ihren neuen Pfarrherrn und feierte mit ihm die Amtseinführung.

Im Anschluss an die Feier, die von einer Abordnung der Trachtenmusikkapelle und den Sängern von Cantores Dei musikalisch umrahmt wurde, kam Pfarrer Weichselbaumer bei einer abendlichen Agape mit der Pfarrbevölkerung ins Gespräch.

Weichselbaumer wurde 1984 geboren, trat 2008 in das Stift Seitenstetten ein und übernahm 2019 die Leitung der Pfarre Kematen-Gleiß, davor war er Kaplan in Ybbsitz und Kematen. Er unterrichtet Religion in den Volksschulen Kematen und Allhartsberg, ist Seelsorger im Landesverband der Schülerverbindungen und Mitglied der Sonntagberger Sängerrunde. In der Ordensgemeinschaft ist er als Generalprokurator und Kongregationssekretär tätig.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.