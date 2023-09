Waidhofen/Ybbs: Der Preis der Transparenz

Als vor zwei Wochen ein Entwurf des geplanten Informationsfreiheitsgesetzes publik wurde, erregte dies einiges mediales Interesse und führte zu politischen Diskussionen. Auch innerhalb der Bundesregierung herrschte Uneinigkeit über die Interpretation mancher Gesetzespassagen, vor allem darüber, inwieweit Gemeinden unter 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern von den neuen Regelungen ausgenommen sein sollen.

Eine angedachte Möglichkeit wäre, dass Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern nicht nur Anfragen beantworten müssten, sondern auch zu einer selbstständigen Veröffentlichung bestimmter Informationen und Unterlagen verpflichtet wären. Die Statutarstadt Waidhofen ist eine der 87 Gemeinden österreichweit, denen solch eine proaktive Veröffentlichungspflicht bevorstehen könnte.

Waidhofens Bürgermeister Werner Krammer (ÖVP) betont, dass ihm möglichst große Transparenz ein Anliegen sei, sieht aber noch Nachbesserungsbedarf bei dem kolportierten Gesetzesentwurf: „Ich bin gespalten. Einerseits verstehe ich, dass man – wie es so schön heißt – einen Paradigmenwechsel will. Bürgerinnen und Bürger sollen hinsichtlich Informationen, die mit öffentlichen Mitteln entstanden sind, keine Bittsteller sein, daher Informationsfreiheit. Andererseits verursacht das, was nun unter dem Titel Informationsfreiheitsgesetz bekannt geworden ist, einen enormen Kosten- und Verwaltungsaufwand und bringt jede Menge Rechtsunsicherheiten. Die geplanten Regelungen scheinen etwas übers Ziel geschossen. Ich hoffe noch auf Nachbesserungen.“

Gesetz könnte Vor- und Nachteile bringen

In einem Wegfall des Amtsgeheimnisses in seiner derzeitigen Form sieht Krammer sowohl Vor- als auch Nachteile. „Der Vorteil liegt darin, dass der Bürger oder die Bürgerin nicht mehr fragen muss, sondern über eine Datenbank suchen kann. Und die Gemeinden werden dazu animiert, Informationen zu veröffentlichen, an die man vielleicht zunächst gar nicht gedacht hat. Weil einen das Gesetz dazu zwingt, darüber nachzudenken, ob die vorliegende Information nicht doch eine Information von allgemeinem Interesse ist“, meint der Bürgermeister. „Den Nachteil sehe ich ganz klar in den bestehenden Rechtsunsicherheiten und dem Verwaltungs- und Kostenaufwand für die Gemeinden – aber auch für alle anderen von der Informationspflicht betroffenen Institutionen. Es ist ja nicht so, dass sich allein die Gemeinden beklagen, die stehen halt gerade im medialen Fokus.“

Die Auskunftspflicht bei Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern schätzt der Bürgermeister als gut bewältigbar ein. Dies sei auch jetzt schon Praxis, da das Anfragerecht in den Auskunftsgesetzen geregelt ist. Auch die kolportierte Verkürzung der Beantwortungszeit würde für Waidhofen kein Problem darstellen. Was eine eventuelle proaktive Veröffentlichungspflicht betrifft, müsse man auf das fertige Gesetz warten, um konkrete Aussagen über die Umsetzung in der Statutarstadt treffen zu können. „Da muss man sich zunächst anschauen was tatsächlich beschlossen wird. Ich gehe aber davon aus, dass wir die Informationen auf unserer Website zur Verfügung stellen und – sollte die angedachte Metadatenbank tatsächlich kommen – diese entsprechend befüllen müssen“, meint Krammer. „Wo und in welcher Form wir die Prüfung der vorliegenden Informationen auf eine Veröffentlichungspflicht beziehungsweise auf allfällige Verschwiegenheitspflichten vornehmen werden, ist daher auch noch nicht ausdiskutiert. Ich hoffe auf ausreichende Übergangsfristen im Gesetz.“

In welchem Ausmaß die Auskunfts- und Veröffentlichungspflicht Auswirkungen auf den Personalbedarf der Stadt haben könnten und wie dieser gedeckt werden könnte, würde auch erst das fertige Gesetz zeigen, gibt der Bürgermeister an: „Wenn die proaktive Informationspflicht und die Datenbank kommen, wird das sicher einen erhöhten Personalaufwand nach sich ziehen. Ob wir dazu selbst Personal anstellen, vielleicht eine Gemeindekooperation eingehen oder uns – so wie bereits jetzt beim Datenschutzbeauftragten – externer Experten bedienen, wird sich zeigen. Da ist alles offen. Organisatorisch schaffen wir das schon. Die Gemeinden haben noch immer alles geschafft. Klar ist aber: Es wird einiges kosten. Wenn das der Preis der Transparenz ist – gut. Aber dann müssen die Gemeinden auch die entsprechenden Mittel für die Mehraufgaben erhalten. Stichwort: Finanzausgleich!“

Stimmen der Waidhofner Koalitionspartner

Vizebürgermeister Armin Bahr (SPÖ) meint: „Prinzipiell bin ich der Meinung, dass Politik und Verwaltung so transparent wie möglich arbeiten und Entscheidungen nachvollziehbar sein sollen. Dies ist einer der zentralen Elemente, um sich das Vertrauen der Menschen ehrlich zu erarbeiten. Zu erwartender administrativer Mehraufwand müsste natürlich bewerkstelligt werden, wodurch sich ein Mehraufwand für die Verwaltung ergibt, der auch abgegolten werden sollte.“

Für Martin Dowalil (Liste FUFU) geht der kolpierte Gesetzesentwurf nicht weit genug: „Die Herumwurschtelei dieser Regierung ist mittlerweile unerträglich. Die Abschaffung des Amtsgeheimnisses wäre ein großer Wurf, damit Österreich in Sachen Transparenz nicht immer Schlusslicht ist.“

Eine mögliche Ausnahme von Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern sieht Dowalil kritisch: „Die aktive Veröffentlichungspflicht in einem zentralen Register ist ein Kern moderner Transparenzgesetze. Sie spart nämlich nicht nur den Anfragesteller*innen, sondern auch Behörden in der Summe Arbeit, auch weil sie von anderen Behörden viel einfacher Dinge erfahren. Das Amtsgeheimnis ist eines modernen Staates und einer offenen Gesellschaft schlichtweg nicht würdig. Denn so wird eine bürgerfreundliche Verwaltung verhindert und Machthaberei nach Gutsherrenart und Korruption weiter ermöglicht. Informationen sind den Bürger*innen bereitzustellen, das ist kein Gnadenakt, sondern außerhalb Österreichs einfach selbstverständlich.“