Für Manuela Zebenholzer (SPÖ), Bürgermeisterin von Hollenstein, gehört der Austausch mit der Bevölkerung zu ihren Kernaufgaben als Bürgermeisterin: „Natürlich stehen wir immer bei Fragen zur Verfügung und beantworten diese auch gerne. Wir geben auch jetzt schon vielerlei Informationen weiter. Beispielsweise wird an der digitalen Amtstafel und auf der Homepage sehr vieles kommuniziert.“ Von einer unterschiedlichen Regelung aufgrund der Bevölkerungszahl hält die Bürgermeisterin nicht viel: „Aus Sicht des Bürgers oder der Bürgerin ist es nicht okay, einen Unterschied bei den Gemeindegrößen zu machen. Ich denke, alle oder niemand soll zusätzlich informieren.“

Johann Lueger (ÖVP), Bürgermeister von Opponitz gibt an: „Natürlich bin ich grundsätzlich für absolute Transparenz. In Opponitz wird das auch so praktiziert, man kann bei Fragen auf der Gemeinde oder mich persönlich anrufen. Bei Ausschreibungen, Umwidmungen und ähnlichen Angelegenheiten werden öffentliche Aushänge gemacht.“

Bedenken in Bezug auf das Informationsfreiheitsgesetz beziehen sich vor allem auf das Zusammenspiel zwischen Informationsfreiheit und Schutz der Privatsphäre sowie auch, was die logistische Umsetzung betrifft. Der Ybbsitzer Bürgermeister Gerhard Lueger (ÖVP) meint: „Die Allgemeinheit betreffende Beschlüsse sind ohnehin zugänglich und werden auch jetzt schon veröffentlicht. Alles, was ins Persönliche geht, ist hingegen sehr kritisch. Man müsste genau wissen, was auskunftspflichtig ist und was nicht.“

Allhartsbergs Bürgermeister Anton Kasser (ÖVP) meint: „Wenn die zur Verfügung stehenden Informationen ehrlich verwendet werden, ist es gut, es besteht jedoch auch eine Gefahr für eine missbräuchliche Verwendung und das wird zu mehr Streit und erheblichen Kosten führen.“

Josef Pöchhacker, Bürgermeister von St. Georgen am Reith, verweist auf die Datenschutz-Grundverordnung und meint: „Mal schauen was kommt, aber ich sehe dem gelassen entgegen und würde es begrüßen, wenn man sich wieder mit schwerwiegenderen Problemen unserer Gesellschaft auseinandersetzen würde!“