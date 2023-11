Amtsleiterwechsel in Hollenstein an der Ybbs

Die Gemeinde Hollenstein hat einen neuen Amtsleiter. Der langjährige Amtsleiter Wolfgang Kefer trat nun seinen wohlverdienten Ruhestad an. Ihm folgt Raimund Forstenlechner nach.

48 Jahre war Wolfgang Kefer im Dienst der Gemeinde Hollenstein tätig. Bereits 1979 legte er seine Dienstprüfung ab, 1983 folgte die Standesamtsprüfung. 1997 übernahm Kefer die Amtsleitung und lenkte fortan mit unermüdlichem Einsatz und Engagement die Geschicke der Gemeinde Hollenstein. Zahlreiche Projekte, wie die Sanierung des Schulgebäudes, die Neugestaltung des Dorfplatzes, der Kindergartenneubau, aber auch die Errichtung der Wasserversorgungsanlage Voralpe sowie diverse Kraftwerke, koordinierte er federführend.

38 Wahlen und sechs Bürgermeister

Während seiner langjährigen Tätigkeit für die Gemeinde Hollenstein war Wolfgang Kefer bei 110 Gemeinderats- und 156 Gemeindevorstandssitzungen sowie unzähligen Ausschusssitzungen zugegen. Unter seiner Verantwortung gingen sechs Europa-, 14 Nationalrats-, acht Präsidentschafts- und zehn Gemeinderatswahlen über die Bühne. Sechs Bürgermeister und sieben Vizebürgermeister unterstützte er tatkräftig mit seinem fachlichen Know-how.

In die Fußstapfen von Wolfgang Kefer tritt nun Raimund Forstenlechner. „Jede Veränderung bietet die Möglichkeit zur Weiterentwicklung und die Chance für neue Perspektiven“, sagt Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer. „Ich danke Wolfgang Kefer für seinen engagierten Dienst in der Gemeinde und dafür, dass er mir den Einstieg in die Gemeindearbeit bestens ermöglicht hat und mir immer lehrend und unterstützend zur Seite stand. Mit großer Zuversicht blicke ich auf die künftigen gemeinsamen Projekte mit meinem neuen Amtsleiter Raimund Forstenlechner und wünsche ihm alles Gute bei seinen veränderten beruflichen Aufgaben.“