Neue Präsidentin für den Rotary Club Waidhofen-Amstetten

Im Rahmen des Übergabemeetings am 27. Juni blickte Herbert Hofer, Präsident des Rotary Clubs Waidhofen-Amstetten, in seinem Bericht auf das vergangene Jahr zurück. Es folgte die feierliche Amtsübergabe an Gudrun Schindler-Rainbauer, die erste weibliche Präsidentin des Rotary Clubs Waidhofen-Amstetten.

Die neue Präsidentin stammt aus Horn im Waldviertel, ist studierte Biologin und war über Jahre im NGO-Bereich als Präsidentin des Jane Goodall Instituts Austria tätig. Schindler-Rainbauer hat gemeinsam mit ihrem Ehemann Michael vier Kinder und arbeitet nach wie vor für das Jane Goodall Institut. Ihre familiären Verpflichtungen und ihr Engagement bei der KinderUNI waren mit der Funktion als Vorstand des Instituts allerdings zeitlich nicht mehr in Einklang zu bringen. Seit letztem Jahr ist die neue Rotary-Präsidentin überdies noch Umwelt- und Kulturstadträtin in Waidhofen.

„Gib der Welt Hoffnung“ ist das Motto von Gordon McInally, des amtierenden Präsidenten von Rotary International. Angesichts einer von Konflikt und Krieg geprägten Welt wolle sich die neue Präsidentin dieses Motto zu eigen machen, heißt es seitens des Rotary Clubs Waidhofen-Amstetten. Ziel solle es sein, sich von zerstörerischen Konflikten zu lösen und die Hoffnung und den Glauben an die Zukunft wiederherzustellen. Schindler-Rainbauer wolle das von Herbert Hofer ins Leben gerufene Leitprojekt des Rotary Clubs Waidhofen-Amstetten, den Neubau des Frauenhauses Amstetten, weiter unterstützen. Auch hier gehe es darum, Frauen und Kindern, die vor Gewalt in Form von Kriegen oder vor Konflikten in Beziehungen geflüchtet sind, neue Hoffnung zu geben.