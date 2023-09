Vizebürgermeisteramt in St. Georgen/Reith wanderte zur ÖVP

Ohne viel Aufhebens ist es bereits zu Sommerbeginn zu einem Wechsel bei den Zuständigkeiten im Gemeinderat von St. Georgen/Reith gekommen. Birgit Krifter hat ihr Vizebürgermeisteramt mit 31. Mai abgegeben. „Die Gründe sind privater Natur“, sagt sie. „Ich bin jetzt viel in Oberösterreich und darüber hinaus auch Oma geworden. Da sind die Zeitressourcen knapp geworden.“ Die 49-Jährige bleibt aber weiterhin im Gemeinderat vertreten und als geschäftsführende Gemeinderätin für die Sozialagenden in der Gemeinde zuständig. Neuer Vizebürgermeister ist Johann Schölnhammer. Er wurde vom Gemeinderat einstimmig zu Krifters Nachfolger gewählt und bereits am 20. Juni angelobt.

Damit ist das Amt des Vizebürgermeisters von der SPÖ-Liste TBK (Team Birgit Krifter) zur ÖVP gewandert. Zur Erinnerung: Bei der Gemeinderatswahl im Jänner 2020 gelang es der ÖVP unter Spitzenkandidat Josef Pöchhacker, St. Georgen/Reith nach 25 Jahren wieder von Rot auf Schwarz zu drehen. Die ÖVP gewann ein Mandat dazu und kam auf acht Sitze im Gemeinderat, die SPÖ, die mit Birgit Krifter an der Spitze als TBK in die Wahl gestartet war, musste ein Mandat abgeben und hat seitdem nur noch sieben Sitze. Krifter, die das Bürgermeisteramt im Mai 2018 von Vorgänger Helmut Schagerl übernommen hatte, musste ihr Amt abgeben. Pöchhacker wurde zum Bürgermeister gewählt, bot aber seinem roten Gegenüber das Amt des Vizebürgermeisters an. Birgit Krifter nahm an.

Birgit Krifter und Josef Pöchhacker vor einem Jahr beim Gespräch mit der NÖN. Nun hat die Vizebürgermeisterin ihr Amt zurückgelegt. Foto: Kössl

„Nachdem Birgit Krifter mir mitgeteilt hat, dass sie das Amt des Vizebürgermeisters abgeben möchte, haben wir das Amt wieder der Liste TBK angeboten“, berichtet Ortschef Pöchhacker. „Nachdem sich dort aber niemand gefunden hat, haben wir in unseren Reihen gesucht und mit Johann Schölnhammer einen Nachfolger gefunden.“ Seit 1990 ist der 56-Jährige im Gemeinderat von St. Georgen/Reith aktiv und somit derzeit der längst dienende Mandatar in der Gemeinde.

„Da nur ein geschäftsführender Gemeinderat das Vizebürgermeisteramt übernehmen hätte können, wäre bei uns nur Thomas Aigner infrage gekommen“, führt SPÖ-Ortsparteiobmann Helmut Spanring aus. „Dieser musste aber aus beruflichen Gründen absagen.“ Nachweinen tut der SPÖ-Obmann dem Vizebürgermeisteramt aber nicht. „Das passt schon so wie es ist“, sagt er. „Einige Zeit lang hat das gut funktioniert.“ Bei der nächsten Gemeinderatswahl 2025 werde die SPÖ auf jeden Fall wieder antreten, hält Spanring fest. Wer dann vorne stehen wird, sei derzeit aber noch offen. „Darüber werden wir uns im Frühjahr Gedanken machen.“

„Ich möchte mich bei Birgit Krifter für die Ausübung des Vizebürgermeisteramtes und die vertrauensvolle Zusammenarbeit sehr herzlich bedanken“, sagt Bürgermeister Pöchhacker. „Johann Schölnhammer wünsche ich für seine neue Aufgabe alles erdenklich Gute. Ich freue mich auf eine weiterhin so gut gelebte, konstruktive und auf Wertschätzung basierende Zusammenarbeit im Gemeinderat.“