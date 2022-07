Ehrenzeichen für ehemalige Waidhofner Mandatare

Werbung

Am vergangenen Dienstag stand im Waidhofner Rathaus neben der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause noch ein weiterer besonderer Höhepunkt auf dem Programm. Bürgermeister Werner Krammer verlieh den ehemaligen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten für ihre Verdienste um die Stadt Waidhofen die Ehrenzeichen in Gold, Silber und Bronze.

Der Stadtchef bedankte sich im Namen des Gemeinderates für den Einsatz und die gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren: „Gemeinderätin oder Gemeinderat zu sein, bedeutet so vieles: sehr viel Zeit und Energie zu investieren, mit den Bürgerinnen und Bürgern stets in Kontakt zu sein, unterschiedliche Meinungen und Ansichten in seine Entscheidungen miteinfließen zu lassen und vor allem aber mit Leidenschaft und vollem Einsatz für Ziele einzutreten und für seine Stadt zu arbeiten. Das ist alles andere als selbstverständlich und dafür sagen wir Danke.“

Das goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Stadt Waidhofen erhielten Beatrix Cmolik und Fritz Hintsteiner.

Beatrix Cmolik war von Mai 2009 bis April 2012 als Gemeinderätin und ab April 2012 als Stadträtin in der Stadtpolitik tätig, unter anderem als Obfrau des Ausschusses für Generationen, Gesundheit und Integration. Sie machte sich als Stadträtin für die Themen Familie, Gesundheit und Soziales stark. Die „Gesunde Gemeinde“ Waidhofen war ihr stets ein Herzensanliegen. Mit den jährlich stattfindenden Gesundheitstagen schuf sie einen Fixpunkt im Waidhofner Veranstaltungskalender, der für viele Waidhofnerinnen und Waidhofner nicht mehr wegzudenken ist. Mit der „Zwergenschaukel“ schuf Cmolik ein Betreuungsangebot für die Kleinsten und rief mit dem Kinderartikelflohmarkt in der Eishalle ein Angebot ins Leben, das in puncto Nachhaltigkeit seinesgleichen sucht.

Friedrich Hintsteiner war von April 2002 bis November 2014 als Gemeinderat und von November 2014 bis März 2022 als Stadtrat tätig. Er ist einer der wenigen Gemeinderäte, der über die Jahre hinweg in jedem Ausschuss tätig war. In seiner aktiven Zeit als Umweltgemeinderat hat er die Aktion „Natur im Garten“ in Waidhofen grundlegend gefestigt. Neben seinem Engagement als Umweltstadtrat lag ihm die Entwicklung des Lebensraums Waidhofen, allen voran das Thema Wohnen, sehr am Herzen. Hintsteiner unterstützt bei der Wohnraumschaffung bzw. Wohnraumsuche und ist ein wichtiges Bindeglied zwischen Wohnraum-Suchenden, Wohnraum-Anbietern und dem Magistrat Waidhofen.

Das silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Stadt Waidhofen erhielten Michael Elsner und Karl-Heinz Knoll.

Mit vollem Engagement und Gewissenhaftigkeit war Michael Elsner 15 Jahre lang im Gemeinderat der Stadt Waidhofen tätig. Von April 2012 bis März 2022 war er Obmann des Ausschusses für Kontrollangelegenheiten und zeigte sich dabei als umsichtiger und sehr gewissenhafter Kontrollausschussobmann.

20 Jahre lang war Karl-Heinz Knoll Mitglied des Waidhofner Gemeinderates. Von April 2002 bis März 2022 war er ein konstruktiver Partner und hat in vielen Bereichen den Konsens mit anderen politischen Fraktionen gesucht. Mit Umsicht und Verstand war er mit Herz und Seele Gemeinderat, dem das Stadtbild, die Vernetzung und das persönliche Gespräch wichtig waren.

Das bronzene Ehrenzeichen für Verdienste um die Stadt Waidhofen erhielten Christoph Dahdal, Eva Maria Scherzenlehner, Peter Pfannenstill, Dieter Bures und Manfred Haselsteiner.

Christoph Dahdal war 10 Jahre lang im Gemeinderat der Stadt Waidhofen tätig. Von April 2012 bis März 2022 brachte er sein Wissen unter anderem in den Ausschüssen für Agrar, Forst- und Wildbachangelegenheiten, im Ausschuss für Familien, Jugend und Gesundheit sowie im Kontrollausschuss ein. Christoph Dahdal war Innenstadtkoordinator und damit ständig Brückenbauer zwischen den Gastronomen, der Kaufmannschaft und dem Magistrat.

Dieter Roman Bures gehörte dem Gemeinderat der Stadt Waidhofen an der Ybbs in der Zeit von November 2017 bis März 2022 als Gemeinderat an. Sachliche, konstruktive Zusammenarbeit und das Wohl der Bürgerinnen und Bürger lagen ihm dabei stets am Herzen. In seiner fünfjährigen Tätigkeit zeigte er ein klares Bekenntnis zu Waidhofen und hat viele Entscheidungen des Gemeinderates positiv mitgetragen.

Eva Maria Scherzenlehner war in der letzten Gemeinderatsperiode die jüngste Mandatarin in der Waidhofner Stadtpolitik. Sie war in den Ausschüssen Agrar, Forst und Sicherheit sowie im Sport- und Tourismusausschuss tätig. In ihrer Funktion als Gemeinderätin war sie in vielen Bereichen ein wichtiges Bindeglied zur Landjugend sowie eine unverzichtbare Drehscheibe in ihrem Ortsteil St. Leonhard am Walde.

Peter Pfannenstill gehörte dem Gemeinderat in der Zeit von April 2012 bis Februar 2017 als Gemeinderat an. Von Februar 2017 bis Februar 2019 war er Obmann des Ausschusses für Finanzen, Personal und IT und somit Mitglied des Stadtsenates. Von Februar 2019 bis März 2022 war er wieder als Gemeinderat tätig. Pfannenstill war als gewissenhafter Finanzmanager bekannt und konnte sein Wissen hier äußerst gut einsetzen.

