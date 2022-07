Gemeinde Ybbsitz kauft Fenzl-Trafik

Werbung

Der Gemeinderat beschloss am Montag in seiner Sitzung den Ankauf des Trafik-Gebäudes am Marktplatz. Der langjährige Betreiber der Trafik, Elmar Fenzl, war am 27. November des Vorjahrs im 46. Lebensjahr verstorben. Seine Erben veräußern nun das Haus an die Gemeinde.

„Wir wollen das Gebäude erwerben, um es einer sinnvollen Verwertung zur Verfügung zu stellen“, sagt Bürgermeister Gerhard Lueger.

Das Gebäude selbst mit seinen bescheidenen Abmessungen von sechs mal sechs Metern verfügt über einen 32 Quadratmeter großen Verkaufsraum und ein sehr kleines Lager.

„Allein der Lage wegen richtet sich das Interesse der Gemeinde auf das Objekt“, sagt Lueger, denn die Bausubstanz selbst ist sanierungsbedürftig und das Gebäude in keiner Weise ausbaufähig. Der Kauf wurde einstimmig beschlossen.

Eine neue Trafik wird bereits in Bälde im Oberklammer Haus zwischen Alter Poststraße und Waidhofner Straße eingerichtet werden. Sie wird voraussichtlich von einer auswärtigen Trafik mitbetrieben. „Wir hoffen, bald wieder eine Trafik im Ort zu haben“, sagt Bürgermeister Lueger.

