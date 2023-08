Dreifachkonzert im Schlosshof lockt nach Waidhofen an der Ybbs

Am Montag, 14. August, lädt Schlosswirt Andreas Plappert zu einem dreifachen Konzertabend mit Splitternackt, Starpilots und Das Neue Wohnzimmer in den Schlosshof.

Neue Stimmen und doch einen Hauch von Nostalgie verspricht das Eröffnungsset der Ybbsitzer Band Das Neue Wohnzimmer, bestehend aus Sängerin Pia Aigner, Bassistin und Gitarristin Ylva Hintersteiner, Gitarrist Moritz Riegler und Drummer Leon Streicher. Im Repertoire der vierköpfigen Gruppe befindet sich alles von typischem Zweitausender Pop-Punk wie Fountains of Wayne’s „Stacy’s Mom“ oder Eurotrip-Klassiker „Scotty Doesn’t Know“ über Old-School-Hits wie „Should I Stay or Should I Go“ von The Clash bis hin zu aktuellen Pop- und Indie-Sounds.

Das Repertoire der jungen Ybbsitzer Band Das Neue Wohnzimmer reicht von Pop-Punk der Zweitausenderjahre bis zu aktuellen Indie-Sounds. Foto: Das Neue Wohnzimmer

Als zweite Band gibt es an diesem Abend Starpilots zu sehen und hören. 1993 in Waidhofen als Scapegoat gegründet, verschrieb sich die Gruppe anfänglich dem Post-Punk. So zeigte die gemeinsame künstlerische DNA etwa deutliche Spuren von Joy Division, The Smiths und anderer namhafter anglophiler Post-Punk- und Indiepop-Wunder. Mit der Zeit fanden auch mehr elektronische Elemente und Anleihen anderer Genres Einzug in den Bandsound, es folgte Mitte der Neunziger die Umbenennung in Scapegoat Delu:xxe und später dann in Starpilots. Das Kern-Trio von Gernot Grassl, Horst Rüger und Thomas Schauppenlehner wird heute durch den Gitarristen Werner Rammer und Schlagzeuger Ivo Matus erweitert. 2021 erschien der aktuelle Tonträger „We are so busy doing things“. Zum Großteil während der Pandemie entstanden, bieten Starpilots darauf einen bunten Querschnitt durch ihre musikalischen Einflüsse und Ideen.

Starpilots wurden ursprünglich 1993 als Scapegoat in Waidhofen gegründet. 2021 erschien das aktuelle Album "We are so busy doing things" Foto: Iris Grassl

Den Abschluss des Abends bestreiten die wiedervereinigten Splitternackt. 28 Jahre nach dem Ende ihrer ersten Schaffensperiode veröffentlichte die Band im vergangenen Herbst das neue Album „Zap! Boom! Yeah!“ Die aktuelle Besetzung, bestehend aus Günther Thummerer, Andreas Bösch, Georg Draschan und Franz Riegler stellte das Album Ende letzten Jahres im Weyrer Bertholdsaal live vor. Gitarrist Günther Thummerer erzählt wie es nun zu dem Abend im Schlosshof kam: „Eigentlich wollten wir schon im Vorjahr zum Release der neuen CD etwas machen, da war der Schlosshof aber nie frei. Vor ein paar Monaten bin ich dann mit Schlosswirt Andreas Plappert ins Reden gekommen und wir hatten die Idee, am Vorabend des Bruchbandkonzerts etwas zu machen.“

Buntes Programm für viele Geschmäcker

Die Wahl der anderen Gruppen ergab sich dann einerseits aufgrund langjähriger Bekanntschaften und aus dem Wunsch, junge Bands zu unterstützen. „Mit den Starpilots waren wir im Herbst schon im Gespräch, gemeinsam etwas zu machen. Beide Bands wurden ursprünglich in Waidhofen gegründet, waren vor allem Mitte der Neunziger aktiv, spielen heute zum Großteil noch in der Originalbesetzung und haben vor ein, zwei Jahren neue Alben veröffentlicht“, berichtet Thummerer. Splitternackt-Schlagzeuger Andi Bösch schlug dann Das Neue Wohnzimmer als dritte Band vor. „Wir haben gedacht, das passt gut, da es so an dem Abend unterschiedliche Musikstile zu hören gibt und so für viele etwas dabei sein sollte“, meint der Musiker. „Junge Partien sollen auch die Möglichkeit bekommen zu spielen. Wir waren vor 30 Jahren auch froh, wenn uns jemand gefragt hat.“

Thummerer gibt bei unserem Gespräch auch einen interessanten Ausblick auf die Zukunft von Splitternackt: „Wir verbringen viel Zeit im Proberaum und schreiben neue Songs. Zwischenzeitlich waren wir auch schon wieder im Studio und haben drei Lieder aufgenommen. Eigentlich arbeiten wir also schon am Nachfolgealbum. Diesmal experimentieren wir auch mit anderen Sounds und Instrumenten. Eine Veröffentlichung wird eventuell für das Frühjahr 2024 anvisiert. “

Bevor es so weit ist, gibt es Mitte August allerdings erst einmal die Gelegenheit, Splitternackt, Starpilots und Das Neue Wohnzimmer in einer besonderen Umgebung live zu erleben. Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung im Schloss statt, da der Platz dort begrenzt ist, wird empfohlen, ein Vorverkaufsticket über ntry.at/schlosshofkonzert oder beim Schlosswirt zu erwerben.