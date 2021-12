Neuer Fahrplan: Lösung für Ybbstaler Schüler gefunden

Seit Sonntag gilt österreichweit ein neuer Fahrplan für Bus und Bahn. Dieser hätte ursprünglich für Pendler aus dem Ybbstal nach Linz zu massiven Verschlechterungen geführt. Wie die NÖN berichtete, haben Fahrgäste, die mit der Rudolfsbahn aus Waidhofen kommen, in Amstetten nun keinen ÖBB-Anschlusszug mehr auf der Westbahnstrecke. Als Alternative stehen zwar WESTbahn-Züge bereit. Tickets, die nur zur Fahrt mit Verkehrsmitteln im Verkehrsverbund Ostregion (VOR) berechtigen, hätten da aber ursprünglich nicht gegolten, da die WESTbahn im VOR nicht mehr vertreten ist.

Vor allem Schüler und Lehrlinge mit einem TOP-Jugendticket wären die Leidtragenden dieser Änderung gewesen. Sie hätten die Wahl gehabt, einen Aufpreis zu zahlen oder mit einem ÖBB-Regionalzug nach Linz zu pendeln. Die Fahrzeit hätte sich dadurch aber gravierend erhöht.

Grund für die Änderung ist, dass die WESTbahn auf der Strecke Wien – Salzburg die ursprünglichen Railjet-Trassen der ÖBB für sich beansprucht, hat, um auf einen 30-Minuten-Takt zu verdichten. Den daraus entstehenden Trassenkonflikt zwischen Railjet und WESTbahn entschied die zuständige Stelle schließlich zugunsten der WESTbahn. Die Trassenzuweisung an die WESTbahn stoße vielerorts auf Unverständnis, hieß es Mitte der Vorwoche in einer Stellungnahme des VOR gegenüber der NÖN. Ein großteils funktionierendes System werde dadurch zerstört. Dass die WESTbahn aus dem ursprünglich angemeldeten Fahrplan kurzfristig wieder Verbindungen herausgenommen hatte, stieß im VOR zusätzlich sauer auf. Seitens des Verkehrsverbundes appellierte man an alle Beteiligten, eine Lösung im Sinne der Kunden zu finden.

Zähe Verhandlungen bis zur letzten Minute

Bis zuletzt wurde in der Vorwoche verhandelt, um doch noch eine zufriedenstellende Lösung für die Fahrgäste aus dem Ybbstal zu finden. Am Freitagvormittag lag dann schließlich ein Ergebnis vor. Mit diesem soll allen Fahrgästen aus dem Ybbstal auch nach dem Fahrplanwechsel noch ein zeitgerechter Anschluss nach und von Linz gewährleistet werden. Zum einen konnte dies erreicht werden, weil nun auch Top-Jugendtickets sowie normale Schüler- bzw. Lehrlings-Tickets auch in den Zügen der WESTbahn anerkannt werden. Zum anderen passen die ÖBB ihren Fahrplan dermaßen an, dass jene Zugtrassen übernommen werden, welche die WESTbahn nun nicht befahren wird. Mit 10. Jänner wird es dann zu weiteren Anpassungen im Fahrplan zwischen St. Pölten und Linz kommen.

Der Grund dafür, dass man in den vergangenen Jahren keine VOR-Tickets akzeptiert habe, sei in der nicht marktgerechten Aufteilung der Ticketeinnahmen gelegen, heißt es seitens der WESTbahn. Dass man weniger Trassen als vorgesehen in Betrieb genommen habe, resultiere daraus, dass sich die Rahmenbedingungen seit dem Zeitpunkt der Bestellung infolge der Corona-Krise gravierend geändert hätten.