Neue Achse am Ybbstalradweg eröffnet

Kaiserwetter herrschte am Samstag im Ybbstal, beste Bedingungen also für das Anradelfest am Ybbstalradweg. Zahlreiche Radfahrerinnen und Radfahrer fanden sich am Vormittag bei der zur Radbrücke umfunktionierten Eisenbahnbrücke in Gstadt ein, schließlich wurde mit dem Fest nicht nur die diesjährige Radsaison gestartet, sondern auch die neue Radachse zwischen Waidhofen und Ybbsitz offiziell ihrer Bestimmung übergeben.

Foto: NÖN, Kössl

Auf der ehemaligen Bahntrasse der Ybbstalbahn führt der neue Radweg vom Vogelsang in Waidhofen über Kreilhof am einstigen Bahnhof Gstadt vorbei ins Kleine Ybbstalbahn. In Gstadt quert man die B 31 und setzt über die ehemalige Eisenbahnbrücke auf die Ybbsitzer Seite nach Schütt über. Von dort geht es dann weiter auf der einstigen Bahntrasse hinter der Firma Aigner und der neuen Siedlung vorbei und anschließend über die B 22 und die ehemalige Bahnbrücke über die kleine Ybbs nach Steinmühl, wo die Verbindung vor dem Bauernhaus Hofstatt in den bestehenden Radweg einmündet. Zudem wurde ein neues Radwegstück entlang der B 31 von Gstadt Richtung Opponitz geschaffen, welches über die ehemalige Eisenbahnbrücke Peistenau über die Ybbs führt und danach an den dort bestehenden Radweg anschließt. Realisiert wurde das Projekt mit Fördergeldern von Bund und Land. Die Gemeinde Ybbsitz investierte rund 500.000 Euro, die Stadt Waidhofen ließ sich das Projekt 1,5 Millionen Euro kosten.

Direkte Verbindung zwischen Waidhofen und Ybbsitz

Der Ybbsitzer Bürgermeister Gerhard Lueger sprach bei der Eröffnungsfeier von einem „Zukunftsprojekt“ und hob die gute Zusammenarbeit zwischen Ybbistz und Waidhofen hervor. Die neue Radachse sei wichtig für die Alltagsradler um schnell zur Arbeit, etwa in die Wirtschaftsparks an der Strecke, zu kommen, meinte Lueger. Sie stelle aber auch eine Verbesserung der touristischen Radverbindung dar, da die Radfahrer nun nicht mehr über den Güterweg Bromreith in das Obere Ybbstal radeln müssten.

Foto: NÖN, Kössl

„Wir haben nun eine direkte Verbindung zwischen den Ortszentren von Waidhofen und Ybbsitz sowie eine Anbindung an wichtige Insititutionen entlang dieser Achse“, hielt Waidhofens Stadtchef Werner Krammer fest. Die bisherige Lösung sei nicht optimal gewesen, meinte auch er. Gemeinsam mit der Firma Schneckenleitner habe man nun aber eine Verbesserung erzielen können. Die neue Achse sei aber nicht nur eine Rad- sondern generell eine Freizeitachse mit einem großen Mehrwert, betonte Krammer, da sie auch von Fußgängern, Läufern und Inline-Skatern genutzt werde.

Mostviertelradroute als große Vision

Landtagsabgeordneter Anton Kasser sprach vom Ybbstalradweg als einem touristischen Vorzeigeprojekt, das wichtige Impulse für die Region gebe. „Ein attraktiver Lebensraum braucht ein gutes Freizeitangebot ebenso wie eine funktionierende Wirtschaft“, sagte Kasser. Aber auch die Infrastruktur sei enorm wichtig, meinte Kasser und verwies auf den Glasfaserausbau in der Region. „Das Ybbstal ist hier Vorreiter in Niederösterreich“, sagte er.

Foto: NÖN, Kössl

Das große Ziel sei es, eine Mostviertelradroute zu schaffen, sagte Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger. Ihm schwebt vor, die bestehende Route von Ybbs über Blindenmarkt nach Amstetten und weiter nach Waidhofen und Lunz um eine Radwegverbindung zwischen Lunz und Gaming zu ergänzen, damit man dann über den kleinen und den großen Erlauftalradweg wieder zur Donau gelangt. „Das ist die große Vision“, hielt Hanger fest.

Neue Metallskulptur und Schaugarten

Zur Eröffnung der neuen Radachse waren die Bürgermeister der acht Ybbstalgemeinden entlang des Radweges zwischen Waidhofen und Lunz vollständig angetreten und auch der Bürgermeister von Gresten Harald Gnadenberger ließ es sich nicht nehmen zu kommen. Nachdem das Eröffnungsband auf der Gstadter Brücke durchschnitten war, radelte der Tross weiter Richtung Ybbsitz um sich die neue Skulptur des Metallkünstlers Joe Waller anzuszusehen und beim Bauernhof Hofstatt weiterzufeiern. Am Nachmittag ging es dann bei der Firma Aigner weiter, wo der neu angelegte Schaugarten entlang des Radweges eröffnet wurde und man bei einem Radl-Reparaturtag sein Bike checken lassen konnte.

Foto: NÖN, Kössl

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.