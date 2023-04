Ybbstalradweg: Anradeln zum neuen Garten

Vollbild

Die Musikkapelle Ybbsitz sorgte für Unterhaltung. Barbara Hanger, Anita Eybl, Andreas Hanger, Helmut Stadler, Hans Bogenreiter, Marianne Lindner, Annette Bogenreiter, Hausherr Andreas Aigner, Andi Wagner, Alfred Reingruber und Wolfgang Bramreiter (von links) genossen die Livemusik und die Frühlingssonne. Zahlreiche Radwegbenützer stoppten bei der Feier bei der Firma Aigner, um sich für die Weiterfahrt zu stärken. Anneliese und Andreas Aigner freuten sich über das gelungene Fest. Nach der Musikkapelle sorgte die Band DNW für gute Stimmung. An der E-Gitarre Moritz Riegler, am Schlagzeug Leon Streicher, am Bass Ilva Hintersteiner und die Tochter des Hauses Pia Aigner als Sängerin der Band. Max Mitterer, Thomas Seyrl und der Ybbsitzer Bürgermeister Gerhard Lueger, der meinte: "Es ist ein Freudentag, so eine Verbindung hergestellt zu haben, auf der sich Jung und Alt sicher mit dem Fahrrad bewegen kann". Die Tochter des Hauses, Anna Aigner, und Johann Freudenschuß sorgten fürs leibliche Wohl. Es gab Leberkässemmeln, Bratwürstel, Burger und Pommes für die hungrigen Radler.

