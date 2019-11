Wie kann man die örtlichen Betriebe stärken? Diese Frage stand beim ersten runden Tisch der Wirtschaft in der Gemeinde Sonntagberg im Vordergrund. Im Rahmen des Bürgerbeteiligungsprogrammes Gemeinde21 wurde der Arbeitskreis „Sonntagberg 2025“ gegründet, der sich unter anderem auch mit dem Anliegen, die Wirtschaft in der Gemeinde zu stärken, beschäftigt.

Als ersten gemeinsamen Schritt führte der Arbeitskreis mit der NÖ.Regional.GmbH eine Meinungsumfrage unter den Sonntagberger Betriebsinhabern durch, an der rund 30 Prozent teilnahmen. In der Umfrage ergab sich, dass die Wirtschaftstreibenden sowohl eine Zusammenarbeit der Betriebe als auch die Gründung einer Wirtschaftsplattform sehr positiv sehen würden. Um diesem Wunsch nachzukommen, wurde daraufhin der runde Tisch der Wirtschaft ins Leben gerufen.

Bei der Erstauflage dieses Treffens wurden vorrangig die Ergebnisse der Meinungsumfrage diskutiert. Der Branchenmix in Sonntagberg sei derzeit noch sehr gut, so der Tenor bei der Tagung. 23 Prozent der Betriebe sind dem Handel zuzuordnen, 54 Prozent sind Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe, 16 Prozent sind in Gastronomie und Tourismus tätig. Die Industriebetriebe nehmen sieben Prozent ein.

Auch wenn es derzeit noch viele Angebote in Sonntagberg gibt, seien die Gemeindebürger über die Betriebe und ihre Produkte und Dienstleistungen oft zu wenig informiert. „In der Gemeindezeitung haben Betriebe die Möglichkeit, sich vorzustellen“, sagt Bürgermeister Thomas Raidl. „Betriebe sind nicht nur für die Versorgung zuständig, sondern auch ein wichtiger Arbeitgeber in der Gemeinde.“

Auch das Thema „Kauf im Ort“ ist den Betrieben ein großes Anliegen, wie die Umfrageergebnisse zeigten. Hier besprach man am runden Tisch verschiedene Bewusstseinsbildungsmaßnahmen bei den Kunden, um die Kaufkraft im Ort zu bündeln.

Ein weiteres Ziel des Arbeitskreises ist es, die Betriebe intensiver zu vernetzen. Dies soll unter anderem beim nächsten runden Tisch der Wirtschaft am Donnerstag, 7. November, 19.30 Uhr, im Sitzungssaal der Gemeinde ermöglicht werden.