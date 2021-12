Ybbstaler Arbeitsmarkt ist besser als vor Corona-Krise

Nach wie vor positiv ist die Entwicklung am Ybbstaler Arbeitsmarkt. Auch Ende November lag die Arbeitslosigkeit im AMS-Bezirk Waidhofen mit -20,4 Prozent unter dem Vorkrisenniveau 2019. 297 Personen waren Ende des Vormonats am AMS Waidhofen als arbeitslos vorgemerkt. Das sind um 196 Personen oder 39,8 Prozent weniger als im Vorjahr.

Nicht zuletzt wegen der einsetzenden Saisonarbeitslosigkeit verzeichnete man am AMS aber im November einen verstärkten Kunden-Andrang. So habe die Zahl der ausgegebenen Arbeitslosengeldanträge mit Lockdown-Beginn um 7,9 Prozent gegenüber der Woche davor zugenommen, berichtet AMS-Geschäftsstellenleiterin Anita Prüller. „Ein Anstieg der Anfragen zur Kurzarbeit zeigt aber auch, dass die Unternehmen ihre Belegschaften während der Zeit des Lockdowns behalten und nicht in die Arbeitslosigkeit schicken möchten.“

Die weitere Entwicklung bei Kurzarbeit bzw. Arbeitslosigkeit würde nun von der Dauer des Lockdowns abhängen, schätzt die AMS-Chefin. „Die Existenzsicherung für Menschen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, und die Unterstützung für Betriebe, die von den neuerlichen Einschränkungen betroffen sind, sind nun die zentralen Aufgaben.“

Die Arbeitslosenquote lag im Oktober im AMS-Bezirk mit 2,3 Prozent nochmals unter dem September-Wert. Das ist NÖ-weit der niedrigste Wert.