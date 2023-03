444 Personen im Ybbstal ohne Job

444 Personen – 146 Frauen und 298 Männer – waren Ende Februar am AMS Waidhofen als arbeitslos vorgemerkt. Das sind um 37 Personen mehr als im Februar des Vorjahrs und entspricht einem Plus von 9,1 Prozent.

Bei den Personen unter 25 Jahren nahm die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr um 42 Prozent zu, bei den 25- bis 49-Jährigen stieg sie um 18,4 Prozent. Lediglich bei der Personengruppe über 50 Jahre verzeichnet man einen Rückgang von minus 14,7 Prozent.

Dem gegenüber stehen 462 offene Stellen, die Ende Februar am AMS Waidhofen gemeldet waren, um vier weniger als vor einem Jahr.

AMS-Leiterin Anita Prüller freut es, dass keine Langzeitarbeitslosen mehr vorgemerkt sind. Foto: AMS

Sehr positiv zu verzeichnen ist, dass am AMS Waidhofen aktuell keine langzeitarbeitslosen Personen vorgemerkt sind. Zur Erklärung: In Österreich werden Personen, die über 365 Tage arbeitslos gemeldet sind, als langzeitarbeitslos bewertet. Unterbrechungen bis zu 28 Tage – zum Beispiel durch kurze Schulungen, Krankenstand oder kurze Beschäftigungsepisoden – werden nicht berücksichtigt.

Einzigartig in Niederösterreich

„Diese Situation ist in Niederösterreich einzigartig“, freut sich AMS-Geschäftsstellenleiterin Anita Prüller. „Mit konsequenter Vermittlungsarbeit und unter Einbeziehung von maßgeschneiderten Förderprogrammen des AMS in Kooperation mit dem Land und den Sozialpartnern konnte die Langzeitarbeitslosigkeit in unserem AMS-Bezirk abgebaut werden.“ Der Fokus der Beraterinnen und Berater liege auch in Zukunft auf der Vermeidung von Langzeitarbeitslosigkeit und der Integration in den Arbeitsmarkt, hält die AMS-Chefin fest. „Die Herausforderung dabei ist, die diversen individuellen persönlichen Situationen der jeweiligen Zielgruppen, wie Ältere, Wiedereinsteigerinnen oder Personen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, zu berücksichtigen“, sagt Prüller. Ziel sei ein bestmögliches und rasches Zusammenführen von vorgemerkten Arbeitslosen mit den zur Verfügung stehenden offenen Stellenangeboten.

Die Arbeitslosenquote im Ybbstal lag im Jänner bei vier Prozent. Das ist landesweit der niedrigste Wert. Niederösterreichweit lag die Arbeitslosenquote bei 7,3 Prozent.

