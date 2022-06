AMS Waidhofen/Ybbs berichtet: 568 offene Stellen im Ybbstal

Werbung VOESTALPINE Anzeige „Der Zusammenhalt im Team ist großartig“

Die Arbeitslosigkeit im Ybbstal befindet sich nach wie vor auf einem sehr niedrigen Niveau. 235 Personen – 112 Frauen und 123 Männer – waren Ende Mai beim AMS Waidhofen als arbeitslos vorgemerkt. Das sind um 119 Personen weniger als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote im April lag im AMS-Bezirk bei nur noch zwei Prozent. Das ist ein Minus von 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr und niederösterreichweit der niedrigste Wert. Im Durchschnitt betrug die Arbeitslosenquote im Land 5,5 Prozent.

Dem gegenüber stehen 568 sofort verfügbare offene Stellen, die Ende Mai am AMS Waidhofen gemeldet waren – um 251 mehr als im Vorjahr.

AMS-Leiterin Anita Prüller setzt auf intensiven Austausch. Foto: AMS

Seitens der Geschäftsstelle liege der Fokus nach wie vor auf der Vermittlung der vorgemerkten arbeitslosen Personen und der Stellenbesetzungen, sagt Waidhofens AMS-Geschäftsstellenleiterin Anita Prüller und betont, dass man bemüht sei, die regionalen Unternehmen bestmöglich bei der Personalsuche zu unterstützen. „Der aktuelle Arbeitskräftebedarf eröffnet derzeit auch langzeitbeschäftigungslosen Personen wieder Perspektiven auf eine Integration in den Arbeitsmarkt“, sagt Prüller. „Damit dies gelingt, ist ein intensiver Austausch zwischen den Unternehmen und den AMS-Beraterinnen und -Beratern erforderlich.“ Wie erfolgreich dies gelinge, sei in Zahlen ablesbar, meint die AMS-Chefin. „Waren im Mai 2021 noch 48 langzeitarbeitslose Personen beim AMS Waidhofen gemeldet, so sind es im Mai 2022 nur noch neun. Das bedeutet einen Rückgang um 81,2 Prozent.“

Wirtschaftsbund: noch mehr offene Stellen

Laut Stellenmonitor des Wirtschaftsbunds gebe es in Niederösterreich eine doppelt so hohe Zahl an offenen Stellen als beim AMS gemeldet. Dieser Unterschied ergebe sich daraus, dass sich die Unternehmen auch selbst, ohne AMS-Meldung, auf Mitarbeitersuche machen, erklärt WBNÖ-Direktor Harald Servus. Eine eigene Auswertung für den AMS-Bezirk Waidhofen liegt nicht vor, die gibt es lediglich für den gesamten Bezirk Amstetten. Hier stellt der Wirtschaftsbund2.426 in den AMS-Geschäftsstellen Amstetten und Waidhofen gemeldeten offenen Stellen 2.966 Stellen gegenüber, die hier tatsächlich gesucht würden.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.