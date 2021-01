Die Corona-Krise hat 2020 auch am Arbeitsmarkt im Ybbstal ihre Spuren hinterlassen. „Davor war die Ausgangssituation eine durchaus erfolgversprechende für unsere vorgemerkten Kunden“, sagt Waidhofens AMS-Leiterin Anita Prüller.

So sei die Arbeitslosenquote im Jänner und Februar des Vorjahres mit 4,3 Prozent noch niedriger als im Jänner und Februar 2019, wo sie bei 4,95 Prozent lag, gewesen. „Leider hat dann ab März die Covid-Situation zu einem unmittelbaren und hohen Anstieg der Arbeitslosigkeit geführt“, hält die AMS-Chefin fest.

Arbeitslosenquote: Niederösterreichweit niedrigster Wert

Den mit 6,9 Prozent stärksten Zuwachs der Arbeitslosigkeit verzeichnete man am AMS Waidhofen im April 2020 (April 2019: 3 Prozent). Die durchschnittliche Arbeitslosenquote für das Jahr 2020 lag bei 4,8 Prozent. 2019 betrug sie nur 3,4 Prozent.

Niederösterreichweit ist das aber immer noch der niedrigste Wert. Im Durchschnitt waren im Vorjahr 582 Personen als arbeitslos vorgemerkt. Das ist gegenüber dem Jahr davor ein Plus von 161 Personen.

Die AMS-Leiterin hält fest, dass die Möglichkeit der Kurzarbeit einen noch höheren Anstieg der Arbeitslosigkeit verhindert habe. 571 Kurzarbeitsanträge wurden 2020 im AMS Bezirk Waidhofen für 317 Betriebe genehmigt.

„Die Mitarbeiter des AMS waren 2020 bis zur Belastungsgrenze gefordert“, hält die AMS-Leiterin fest. „Galt es doch, die Auszahlungen der Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung ohne Verzögerung zu veranlassen und die Betriebe bei der Beantragung der Kurzarbeitsbeihilfe zu unterstützen.“

Ins Jahr 2021 starte man im Bezirk nun zwar mit einer höheren Arbeitslosigkeit, so Prüller. „Wir hoffen aber auf eine Besserung nach dem Lockdown, zumal der Arbeitsmarkt auch jetzt zwar eingeschränkt, aber doch in Bewegung ist.“ So würden im AMS-Bezirk laufend Fachkräfte, vorrangig im Produktionsbereich, gesucht. „Eine rasche Vermittlung sowie eine Beratung in Bezug auf Qualifizierung mit nachfolgender Absolvierung sollen die Integration in den Arbeitsmarkt forcieren und Langzeitbeschäftigungslosigkeit vermeiden“, sagt Prüller.