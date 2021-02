Die Arbeitslosigkeit im Ybbstal steigt weiter. Ende Jänner waren am AMS Waidhofen 726 Personen – 235 Frauen und 491 Männer – als arbeitslos vorgemerkt. Ende Dezember waren es noch 679 Personen. Gegenüber dem Vorjahr sind das um 170 Arbeitslose oder 30,6 Prozent mehr. Das ist wie schon im Vormonat der niederösterreichweit höchste Anstieg.

In Summe wurden im Jänner im Ybbstal 273 Personen arbeitslos. Das ist gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres ein Plus von 7,9 Prozent. Positiv zu verzeichnen ist, dass im Gegenzug 247 Personen ihre Arbeitslosigkeit beenden konnten. Das sind um 11,3 Prozent mehr als im Jänner 2020. 127 wurden wieder erwerbstätig.

Betrachtet man die Entwicklung der Arbeitslosigkeit im Ybbstal seit dem Ausbruch der Corona-Krise, so liegt man Ende Jänner mit 726 arbeitslosen Personen nach wie vor unter dem Höchstwert von 836 im April des Vorjahres.

Die Arbeitslosenquote Ende Dezember lag im AMS-Bezirk bei 5,6 Prozent. Das ist gegenüber dem Vorjahr zwar ein Plus von 1,3 Prozent, niederösterreichweit hat man aber nach wie vor den niedrigsten Wert.

Fachkräftebedarf am Arbeitsmarkt

AMS-Geschäftsstellenleiterin Anita Prüller schmerzt vor allem der Anstieg bei den Langzeitarbeitslosen. Hier verzeichnet man Ende Jänner bei jenen Personen, die länger als ein Jahr arbeitslos sind, um 24 Personen mehr. Das entspricht einer Steigerung um 171 Prozent gegenüber dem Vorjahr. „Diese Steigerung liegt aber auch daran, dass wir einen sehr niedrigen Ausgangswert hatten.

Fakt ist: Der Arbeitsmarkt ist nun einfach ein anderer“, stellt die AMS-Chefin klar. Großer Bedarf am Arbeitsmarkt herrscht im Ybbstal weiterhin an Fachkräften. Auch Lehrplätze sind vorhanden. AMS-Leiterin Prüller ruft alle an einem Lehrplatz Interessierten dazu auf, sich beim AMS-Servicecenter in Waidhofen zu melden. Die Mitarbeiter des Arbeitsmarktservice seien gerne bei der Orientierung behilflich.

Zudem setzt man am AMS Waidhofen auf Weiterbildung. „Unser Ziel ist, dass sich die Arbeitslosigkeit nicht verfestigt“, sagt Prüller. „Deshalb sind wir bemüht, unseren Kunden ein Weiterbildungsangebot vorzulegen, damit sie die Zeit der Arbeitslosigkeit für die Qualifikation nutzen können.“

Damit sich der Arbeitsmarkt im Ybbstal wieder erholt, hofft die AMS-Leiterin nun darauf, dass der Lockdown bald beendet wird und die nun zum Stillstand verurteilten Branchen wieder losstarten können. Vor allem für den Handel, die Gastronomie und den Tourismus sei das essenziell. „Die Stimmung ist nicht schlecht“, sagt Prüller. „Doch nur wenn der Lockdown endet, gibt es für viele, die nun schon länger arbeitslos sind, wieder Jobs. Wenn der Lockdown endet, bin ich zuversichtlich, dass die Wirtschaft bald wieder in die Gänge kommt.“