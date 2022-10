Derzeit nur noch sechs Langzeitarbeitslose im Ybbstal

Äußerst positiv ist die Entwicklung nach wie vor am Ybbstaler Arbeitsmarkt. 219 Personen – 109 Frauen und 110 Männer – waren Ende September am AMS Waidhofen als arbeitslos vorgemerkt. Das sind um 71 weniger als im Vormonat und um 84 weniger als vor einem Jahr. Gegenüber September 2021 sank die Arbeitslosigkeit um 27,7 Prozent. Ende August lag die Arbeitslosenquote im Ybbstal bei 2,4 Prozent.

AMS-Leiterin Anita Prüller freut sich über den Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit. Foto: AMS

„Besonders erfreulich ist die Entwicklung bei den langzeitarbeitslosen Personen in unserem Bezirk“, berichtet AMS-Geschäftsstellenleiterin Anita Prüller und verweist auf derzeit sechs Personen, die bereits ein Jahr oder länger auf Jobsuche sind, sowie auf einen Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit von 81 Prozent in den letzten zwölf Monaten. „Die intensive Beratungs- und Vermittlungsarbeit des AMS braucht einen hohen Personaleinsatz, ist aber der wichtigste Hebel im Kampf gegen Langzeitarbeitslosigkeit“, hält Prüller fest. „Der Erfolg für unsere Anstrengungen gibt uns recht: In unserem Bezirk konnte die Zahl der langzeitarbeitslosen Personen gegenüber dem Vorkrisenniveau um zwölf bzw. 66 Prozent reduziert werden.“

Der niedrigen Arbeitslosigkeit gegenüber stehen 595 offene Stellen, die Ende September am AMS Waidhofen gemeldet waren – im Vormonat waren es noch 658. Im Vergleich zum September 2021 sind es um 157 mehr. Die Unternehmen würden weiterhin kräftig nach Arbeitskräften suchen, konstatiert die AMS-Chefin. „Ende September waren bei uns um 36 Prozent mehr freie Stellen als vor der Krise im Jahr 2019 gemeldet.“ Die Beraterinnen und Berater des AMS Waidhofen haben den arbeitsuchenden Kunden im Laufe des Jahres bereits über 902 Vermittlungsvorschläge gemacht. Allein im September 2022 konnten 122 freie Stellen besetzt werden.

Der Stellenmonitor des Wirtschaftsbunds NÖ weist für den Bezirk Amstetten und die Stadt Waidhofen Ende September 2.834 offene Stellen aus. Am AMS waren in Summe 2.378 gemeldet. Eine eigene Auswertung des Wirtschaftsbunds für den AMS-Bezirk Waidhofen liegt nicht vor.

