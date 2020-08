Prozentuell sind die Zuwächse der Arbeitslosenzahlen nirgends in Niederösterreich so hoch wie im Mostviertel. Und dennoch: Mit einer Arbeitslosenquote von 6,7 Prozent im ersten Halbjahr 2020 liegt das Mostviertel deutlich unter dem NÖ-Wert von 9,2 Prozent. Im Ybbstal waren im ersten Halbjahr 2020 um 216 Personen mehr arbeitslos als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das ist ein Plus von 48,7 Prozent. Mostviertelweit betrachtet ist das aber noch immer der niedrigste Wert. Mit einer Arbeitslosenquote von 5,4 Prozent im ersten Halbjahr 2020 ist man im Ybbstal niederösterreichweit top.

„Im Vergleich zu anderen niederösterreichischen Bezirken sind wir im Mostviertel noch sehr gesegnet“, sagt Waidhoffens AMS-Leiterin Anita Prüller. „Das liegt daran, dass wir hier eine gute Wirtschaftsstruktur mit gesunden Betrieben haben.“ Nichtsdestotrotz habe die Coronakrise über alle Branchen hinweg Spuren hinterlassen. Zum Vergleich: Im ersten Halbjahr 2019 betrug die Arbeitslosenquote im AMS-Bezirk nur 3,7 Prozent. In Summe waren im ersten Halbjahr 2020 658 Personen beim AMS Waidhofen als arbeitslos gemeldet. Demgegenüber standen 11.490 Beschäftigte – um 195 oder 1,7 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2019.

Am Höhepunkt der Arbeitslosigkeit in Folge der Coronakrise Ende April verzeichnete man am AMS Waidhofen 836 Arbeitslose. Seitdem geht ihre Zahl Monat für Monat leicht zurück. Ende Juli waren es nur mehr 530. Die Arbeitslosenquote lag Ende Juli bei 4,3 Prozent.

Quelle: AMS; NÖN-Grafik: Gastegger Illustration: Golden Sikorka /Shutterstock.com

Bei Welser Profile läuft die Kurzarbeitsphase zwei noch bis Ende September, wobei nur Teile der Belegschaft in Kurzarbeit sind. Ob man die dritte Phase der Kurzarbeit auch wieder in Anspruch nehmen wird, steht noch nicht fest. Das hängt von der Marktsituation und den Rahmenbedingungen der Regierung ab. „Wir verzeichnen einen merklichen Rückgang der Aufträge, wenngleich der Auftragsstand selbst immer noch auf gutem Niveau ist“, sagt Geschäftsführer Thomas Welser.

Auch bei Bene beobachtet man eine teilweise Verschiebung bzw. Verzögerung von größeren Projekten. Daher wurde auch hier auf die Möglichkeit der Kurzarbeit zurückgegriffen. Wie sich die wirtschaftliche Situation weiterentwickelt, könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen. Fakt sei, dass man im Vergleich zum letzten Geschäftsjahr einen Umsatzrückgang zu verzeichnen habe.