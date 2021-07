Die Arbeitsmarkt-Situation im Ybbstal entwickelt sich weiterhin erfreulich. 340 Personen – 165 Frauen und 175 Männer – waren Ende Juni am AMS Waidhofen als arbeitslos vorgemerkt. Das sind um 247 Personen bzw. 42,1 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Im Vergleich zum Vormonat waren im Juni um 14 Personen weniger ohne Job. 354 arbeitslose Personen zählte man Ende Mai im Ybbstal.

„Auch bei den Langzeitarbeitslosen sind wir auf einem guten Weg.“ Anita Prüller

„Erfreulich ist, dass man im AMS-Bezirk einen Rückgang der Arbeitslosigkeit bei allen Altersgruppen, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern, verzeichnet“, sagt die Leiterin der AMS-Geschäftsstelle Waidhofen, Anita Prüller. „Auch bei den Langzeitarbeitslosen sind wir auf einem guten Weg.“

„Zu kämpfen haben wir nun in der Region mit einem Fachkräftemangel.“ Anita Prüller

Die Arbeitslosenquote im AMS-Bezirk Waidhofen lag Ende Mai bei 2,9 Prozent. Das ist gegenüber dem Vorjahr ein Minus von 2,7 Prozent und einmal mehr niederösterreichweit der niedrigste Wert. Im landesweiten Durchschnitt verzeichnete man Ende des Vormonats eine Arbeitslosenquote von 7,1 Prozent. „Wir sind im Grunde bei der Vollbeschäftigung angelangt“, hält Prüller fest. „Zu kämpfen haben wir nun in der Region mit einem Fachkräftemangel.“

So stieg die Zahl der offenen Stellen im Ybbstal auch im Juni weiter an. 359 Stellen waren Ende Juni sofort verfügbar. Das sind um 107 bzw. 42,5 Prozent mehr als vor einem Jahr. Bei den Lehrstellen stieg die Zahl um 31 bzw. 140,9 Prozent an. 53 offene Lehrstellen waren Ende Juni in den Ybbstaler Betrieben verfügbar.

Nachfrage in allen Branchen

„Die Nachfrage nach Arbeitskräften zieht sich durch alle Branchen“, berichtet AMS-Chefin Prüller. „Wir forcieren nun hinsichtlich Vermittlungsarbeit und Stellenbesetzung die Zusammenarbeit mit den Unternehmen. Dabei tauschen wir uns auch regelmäßig über Kompromisslösungen, alternative Qualifizierungsmöglichkeiten oder etwaige Anpassungen aus.“